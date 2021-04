Selgusid Noore helilooja konkursi võitjad

Konkursi vanema vanusegrupi peapreemia LHV noor helilooja 2021 läks tänavu jagamisele kahe autori vahel. Žürii kõige kõrgema tunnustuse pälvisid Margot Männik teose eest "Lained", mis kirjutatud klarnetile, kontrabassile ja marimbale ning Emiliya Borisova klaverile ja vibrafonile loodud teos "Pimedus – Sähvatus – Kaja". Preemiaga kaasneb võimalus kirjutada teos festivali Eesti Muusika Päevad põhiprogrammi.

Noorema vanusegrupi võitjaks osutus Georg Jakob Salumäe, kes pälvis LHV tulevikulootuse nimelise I preemia viiulile ja klaverile kirjutatud teose "Kadunud" eest. Vanema vanusegrupi kolmanda koha tunnustuse sai Kristjan Kannukene teose "KRY" eest. Nooremas vanusegrupis pälvis LHV tulevikulootuse nimelise II preemia Hele-Riin Raun helitööga "Ühe lehe lugu".

Žürii märkis vanemas vanuserühmas eraldi ära veel Gregor Kulla teose "Põrkumine" ja Brenda Pärteli "Pilved". Nooremas vanuserühmas leidsid äramärkimist Reti Noorhani pala "Vool" ja Selina Feklina teos "Loomade polka".

Klassikaraadio eripreemia pälvis Artur Tjagunovitš viiulile, kontrabassile ja löökpillidele loodud teosega "Dust in the eyes".

Žürii hinnangul on "LHV noore helilooja" peapreemia pälvinud teos "Lained" huvitava arengu ja dramaturgiaga, helilooja Margot Männik on meisterlik, hea tämbritunnetusega kõlavärvija, kes on tuttav muuhulgas nii 20. sajandi lõpu muusikaesteetikaga kui ka hilisema muusikaliteratuuriga.

Emiliya Borisova teose "Pimedus - Sähvatus - Kaja" võlu seisneb žürii sõnul lihtsuses ning põnevate kujundite loomises, mis jätavad ka kuulaja fantaasiale ruumi.

"Paljud heliloojad kirjutavad oma annotatsioonides, et see praegune segane aeg on pannud neid just rohkem loominguga tegelema. On suur rõõm, et osatakse heliloomingust kosutust leida. Žüriil jätkus arutamist tükiks ajaks. Teostes oli huvitavaid ja hästi arendatud kujundeid, ootamatuid pöördeid ning helipilte, mis olid küll põgusad, kuid mille taustalt peegeldus meeletu mastaapsus. Oli tunda, et noored heliloojad on võtnud endale süvenemiseks aega, mistõttu tõelisi pärle on seekord rohkelt," sõnas žürii esinaine Elis Hallik.

Vanema vanuserühma finalistid olid Artur Tjagunovitš, Säde Ariel Ojasoo, Kristjan Kannukene, Hanna-Ingrid Nurm, Margot Männik, Merilyn Jaeski, Joosep Ottokar Oja, Brita-Liis Oruste, Brenda Pärtel, Emiliya Borisova ja Gregor Kulla. Nooremast vanuserühmast pääsesid lõppvooru teosed autoritelt Kertu Katriin Kotkas, Georg Jakob Salumäe, Selina Feklina, Reti Noorhani ja Hele-Riin Raun.

Teosed kandis finaalkontserdil ette ansambel koosseisus Kerstin-Elisabeth Kullerkupp (viiul), Tõnu Kalm (klarnet), Jaan Kapp (klaver), Heigo Rosin (löökpillid) ja Jaanus Siniväli (kontrabass).

Konkursi lõppkontserdi kandis üle Klassikaraadio ja EMP TV ning kontserti saab järelkuulata ja vaadata Eesti Muusika Päevade kodulehelt.

Kõik finaalkontserdil kõlanud teosed jäädvustatakse Eesti Rahvusringhäälingu heliarhiivi.

Konkurss "Noor Helilooja" sai alguse Eesti Heliloojate Liidu ning Loomelabori koostööst aastal 2014. Heliloomingu töötoast kerkis vajadus anda noortele autorile võimalus tutvustada laiemale publikule oma loomingut, ammutada kogemusi, õppida ning saada tagasisidet professionaalsetelt muusikutelt ja heliloojatelt. Eelmiste konkursside võitjad on olnud Kristo Klaus, Anna-Margret Noorhani, Marta-Liisa Talvet, Gerta Raidma, Karl Tipp ja Kristel Kolkanen.