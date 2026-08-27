Eesti Kontserdi sügishooaja avab Kristiina Poska koos Prantsuse noorteorkestriga

Eesti Kontsert avab sügishooaja Tallinnas, Tartus ja Pärnus avab kodulavadel pigem harva dirigeeriv Kristiina Poska, kes juhatab Prantsuse rahvuslikku noorteorkestrit.

"Kristiina Poska on möödunud aasta suvest Prantsuse rahvusliku noorteorkestri muusikajuht. Tema pühendumus noorele muusikutepõlvkonnale, laialdane kogemus, kirg nüüdismuusika vastu ning oskus orkestrante ühendada ja inspireerida sobib hästi kokku orkestri kõrge kunstilise ambitsiooniga," märkis Eesti Kontserdi produtsent Tuuli Metsoja.

Ta lisas, et Poska juhatamisel mängivad orkestris prantsuse parimad noored instrumentalistid, kes on viimasel trepiastmel enne kutselise muusiku karjääri, õppides ja esitades orkestrirepertuaari tähtteoseid 18. sajandist tänapäevani.

Prantsuse rahvuslik noorteorkester on parasjagu Balti riikides tuuril mitme erineva kavaga. Eesti publiku ees kõlab Richard Straussi, Maurice Raveli ja Erkki-Sven Tüüri muusika, kõikides kontserdimajades saab nautida ka Edward Elgari ülipopulaarset tšellokontserti, mille solistiks on oma põlvkonna hinnatumaid prantsuse muusikuid, tšellist Edgar Moreau.

Moreai pälvis rahvusvahelist tähelepanu juba 2011. aastal, kui võitis vaid 17-aastasena teise preemia Tšaikovski konkursil, olles selle ajaloo üks noorimaid laureaate. Moreau on esinenud paljude juhtivate orkestritega maailma mainekaimatel kontserdilavadel ning teinud koostööd tuntud dirigentide ja solistidega.

Muusikud astuvad Tartus lavale 2. septembril, Tallinnas 3. septembril ja Pärnus 4. septembril.