Klassikaraadio suveprogrammi fookuses on kirjandus

Raamatusuvele lükkab hoo sisse südaöine saatesari "Öökapi raamat", mis alustab 21. juunil Giovanni Boccaccio "Dekameroniga". Kahe nädala argiöödel kõlavad Andres Raagi ja Ursula Ratasepa esituses armastuslood ning jutustused, mida katkupandeemia eest pakkupugenud noorteseltskond ajaviitmiseks jutustab.

Pühapäeva hommikuid sisustab 27. juunist Tõnu Õnnepalu. Sarjas "Äratundmised" räägib ta raamatutest ja kirjanikest, kes on tema elus tähtsad olnud.

"Mida me raamatutest muud otsime kui äratundmist, iseenda äratundmist. Vahel juhtub nii, et me tunneme end ära ühes tegelases, ühes poeesias või autoris. Äratundmised on sellised asjad, mis lihtsalt juhtuvad," selgitas Õnnepalu.

"See "enese äratundmine" kõlab mõneti egoistlikult, aga see pole nii. See "ise", mida me otsime, mille me oleme justkui ära kaotanud, on küll "ise", aga ta on tegelikult kõik. Kui me selle kätte saaksime, siis see olekski kõik," lisas ta.

"Seda päriselt ei juhtu, kuid igatsus jõuda äratundmisele on miskipärast meile sisse pandud. Kui kirjandusest rääkida, siis see otsing on nii autori- kui lugejapoolne. Kirjutades otsime ühtepidi äratundmist ja lugejana teistpidi äratundmist. Vahel need teed kohtuvad," tõdes Õnnepalu.

"Äratundmised" on Klassikaraadio eetris pühapäeva hommikuti kell 9.05. Sarja esimeses saates sirvib Õnnepalu Ernst Enno luuletusi.

Laupäeva hommikuti kutsub Klassikaraadio tutvuma Eesti raamatukogude ja nende hoidjatega. "Raamatuhoidja" läheb külla väikeste linnade ja külade raamatukogudesse, sarja esimeses saates sõidetakse Matsalu rahvuspargi territooriumil asuvasse Metsküla raamatukokku. Sealses tühja korterelamu teisel korrusel võtab raadiokuulajad vastu Tiina Ulm, kes on raamatukogutööd teinud juba 20 aastat.

"Raamatuhoidja" on Klassikaraadio eetris alates 26. juunist laupäeviti kell 10.

Läbi suve saab Klassikaraadio eetris kell 15.10 nautida poeetilist muusika- ja luuleprogrammi "Luuleline suvi". Samuti jätkub argipäeviti kell 16.30 kirjanduse sari "Jutujärg".

Juulikuus ootab Klassikaraadio kuulajaid Kuuldemängufestivalile, mis algab 5. juuli õhtul kuuldemängu "Stiiliharjutused" esietendusega. Kuuldemängu autorid ja lavastajad on Jan Kaus, Indrek Koff, Eva Koldits ja Toomas Täht, muusikaline kujundaja Margus Voolpriit, helirežissöör Andres Olema. Esietenduse ühiskuulamine toimub 5. juulil kell 19 Vanalinna muusikamajas.

Esietendusega algaval festivalinädalal kõlab igal õhtul Klassikaraadios üks kuuldemäng, mille ühendav märksõna on kirjandus, kirjanikud ja raamatud. Raadioteatri toimetaja Pille-Riin Purje on valinud programmi lavastused erinevatelt autoritelt.

Klassikaraadio on kohal ka suurtel suvistel muusikafestivalidel. 12. juulist on Klassikaraadio Pärnu muusikafestivalil ning kuulajateni jõuavad otse-eetris kõik festivali suursündmused. Viljandi pärimusmuusika festivali kontserte saab kuulata raadiost reedel, 22. juulil. Kavas on vahendada valik Haapsalu vanamuusikafestivali ja Nargenfestivali sündmusi.