Raamatuhoidja | Metsküla raamatukogul on sadakond lugejat

Eestis on vähemalt kolm Metsküla raamatukogu: üks neist Saaremaal, üks Viljandimaal ja üks Matsalu rahvuspargi territooriumil. Viimane neist on Lääneranna raamatukogu üks kümnest haruraamatukogust. 1926. aastal asutatud raamatukogu kandis esialgu nime Saastna haridusseltsi raamatukogu.

Üle 30 aasta on Metsküla raamatukogu asunud ühe teeäärse kortermaja teise korruse kahes korteris. Kunagi on samas majas olnud kolhoosi kontor ja postkontor, nüüd ainult raamatukogu. Teistes korterites ei ela kedagi.

Raamatukoguhoidja Tiina Ulm, kes kolis Metskülla 1980. aastatel, on raamatukogutööd teinud tänaseks 20 aastat. "Inimene, kes on kogu aeg olnud raamatute keskel, lõpetab paratamatult raamatukoguhoidjana," sõnas ta.

Metsküla raamatukogul on lugejaid veidi üle saja, kelle hulka kuuluvad piirkonna inimesed, suvitajad ja nende sõbrad. Lugejate hulgas on ka neid, kes on linna kolinud, aga raamatuid käivad ikka Metskülast laenutamas.