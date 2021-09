Raamatuhoidja | Järva vallas liigub raamatukogubuss Krõõt

1616. aastal rajas Jürgen Krüdener Rosenbeck Koigi mõisa. Sajandi pärast ostis mõisa Johann Adam von Grünewaldt ja alustas mõisasüdame ümberkujundamist. Nüüd tegutseb mõisas Koigi kool ja 2021. aasta veebruarist ka Koigi raamatukogu, mis on üks Järva valla 15 raamatukogust.

Mõisahoones asub ka Järva vallaraamatukogu direktori kabinet, kus töötab Karmen Velitschinsky. Võsu raamatukogust esimesed raamatud laenutanud Velitschinskyt on kirg raamatute vastu saatnud terve elu.

Raamatukogundus õppinud direktriss loodab, et ühel päeval jõuab inimesteni teadmine raamatukogust kui ühest väga põnevast paigast. "Kui keegi ütleb, et raamatukogu on igav, siis ma lähen nii põlema," kinnitas ta.