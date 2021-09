Raamatuhoidja | Pala raamatukogu on tegutsenud üle saja aasta

Poetess Anna Haava sünnikohas asutati raamatukogu 1907. aastal Pala laulu ja mängu seltsi juurde. Kohe raamatukogu kõrval asub kuulsa luuletaja nimeline koolimaja.

1968. aasta sügisel valminud kultuurimaja ühes otsas tegutsevad huviringid ja teisel pool maja asuvad apteek, õmblustuba, juuksur ja heleroheliste seintega Pala raamatukogu.

Viimased 20 aastat on seal raamatukoguhoidjaks Anu Saul. Väägveres sündinud Anu Saul on suur raamatusõber juba lapsest saati. Suured lugejad oli ka tulevase raamatukogunduse üliõpilase ja raamatukoguhoidja ema ja isa. "Ma arvan, et alati geenidest see ei tulenegi, see oli selline üldine hoiak, et raamatusõber lihtsalt ollakse," räägib Saul.