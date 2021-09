Raamatuhoidja | Lindgreni hõnguga Haapsalu lasteraamatukogu

Haapsalus Wiedemanni tänaval asub üks vana ja kollane maja, mis on täielikult laste ja raamatute päralt. "Raamatuhoidjas" said sõna raamatukoguhoidjad, väikesed lugejad ning arhiivilindilt ka Astrid Lindgren ja Ilon Wikland.

"See lasteraamatukogu tuleks võtta looduskaitse alla," ütles Lääne maakonna keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Jaanus Kõuts.

Mitusada aastat vanas kivimajas töötab neli pühendunud raamatuhoidjat – Erika Ruban, Krista Kumberg, Grete Nootre ja Jaanus Kõuts. "Lasteraamatute lugemine teebki inimese. Hea inimese, humoorika inimese, hea kaaslase, inimese, kelle kõrval on tore käia ja vanemaks saada," rääkis lastekirjanduse ekspert ja Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg.

9. septembril 1989 kohtusi Haapsalu lasteraamatukogus lugejatega kirjanik Astrid Lindgren ja kunstnik Ilon Wikland. "Kasvage suurteks ja olge niisugused, nagu te tahate olla," ütles lastele Astrid Lindgren. Ilon Wikland lisas, et te peate raamatuid lugema korralikult. "See on kõige parem, mis võib teha."