Wiedemanni keeleauhinna pälvis Eesti keeletehnoloogia rajaja Mare Koit

"Mare Koit on esimene keeletehnoloogia professor Eestis ning ta on senini valdkonna üks mõjukamaid kujundajaid," ütles haridusminister Liina Kersna ja lisas, et tänu Mare Koidu selgele visioonile ning katkematule tööle nii teadlase kui ka õppejõuna on Eesti keeletehnoloogia ka rahvusvahelises võrdluses väga kõrgel tasemel.

Mare Koit on teadlasena pühendunud tehisintellekti arendamisse, tagades kõik vajaliku selleks, et me saaksime arvutitega suhelda loomulikus eesti keeles. Ta on juhendanud arvukalt keeletehnoloogia alaseid väitekirju ja inspireerinud üliõpilasi, kes nüüd omakorda Eesti keeletehnoloogia valdkonda aktiivselt ja edukalt edasi viivad.

Wiedemanni keeleauhind antakse laureaadile üle riigipreemiate aktusel 23. veebruaril. Preemia suurus on 65 000 eurot.

F. J. Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.

Aasta tagasi määrati Wiedemanni keeleauhind Jüri Viikbergile, esimesena sai selle 1989. aastal Henn Saari.