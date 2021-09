Raamatuhoidja | Meremäe raamatukogu lugejad hindavad väärtkirjandust

Setomaa vallas tegutseb viis raamatukogu – Värska, Saatse, Obinitsa, Mikitamäe ja Meremäe raamatukogu. Neist viimases on 49 aastat olnud raamatukoguhoidjaks Anni Lahe, kelle eestvedamisel on raamatukogu juures tegutsenud 14 aastat jutti noorte leelokoor Maräkõsõ, korraldatud seto keele päeva ja kultuurilooliste ekskursioonidega on Eestile ring peale tehtud.

Palo külas sündinud Anni Lahe on ka agar koduloouurija ning süvenenud põhjalikult nii raamatukogu kui ka kodukandi ajalukku. "Ikka küsitakse, kus teil see meri on, merd kui sellist meil ei ole, aga meil on kõrge mägi, kust väidetavalt on paistnud selge päikesepaistelise ilmaga virvendus," sõnas ta ja lisas, et väga paljud nende esivanemad on seda näinud ja nad pidasid seda mereks. "See on koht, kust näeb merd."

Lapsest saati raamatuid armastanud Anni käis lapsena karjas ja võttis kaasa käsitööd ja lugemist. Ühel õhtul unustas tulevane raamatukoguhoidja karjaga koju tulles raamatu suure laia kivi peale. Õnnetuseks sadas sel ööl vihma ja hommikul leidis ta eest vihmast ligunenud raamatu. Vaatamata kuivatamisele ei saanud raamatukogusse seda enam tagasi tuua. Seetõttu Anni Lahe ei kurjusta, kui tema lugejatel sarnane äpardus juhtub.

"Meremäe lugeja on oma valikutes teadlik, asjatundlik ja tihti väga suure lugemusega. Ennekõike väärtkirjanduse lugeja," kiitis Anni Lahe oma lugejaid. Meremäe raamatukogus on peamiseks töökeeleks setu keel, aga kogenud raamatukoguhoidja valib keele ikka sisse astunud külalise järgi.