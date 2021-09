Raamatuhoidja | Abruka saarel asub Eesti väikseim raamatukogu

Jüri ja Ülo Tuuliku vanem õde Salme Tuulik tegutses Abruka raamatukogus pea 60 aastat. Viimased 16 aastat on Abrukal raamatukoguhoidjaks Helle Kesküla, kahel korral on ta nimetatud Saare maakonna parimaks maaraamatukoguhoidjaks.

Abruka raamatukogu on tegutsenud järjepidevalt 1928. aastast. Sama aasta detsembris teatas kohalik ajaleht, et Abruka saare haridusselts avas oma liikmetele seltsi esimehe toas lugemislaua. Sellest ajast alates on Abrukal eksisteerinud raamatukogu nii haridusseltsi kui ka kooliõpetajate eestvedamisel. Praegu on raamatukogul 100 lugejat.

Abruka lugejatest vähemalt pooled on kõrgharidusega. "Kui Rein Lang aastaid tagasi ütles, et kõik loevad Cartlandi ja Tohvrit igal pool, siis tulid minu lugejad ja küsisid, kes need on," meenutas Helle Kesküla ja selgitas, et kõige meelsamini loetakse Abruka raamatukogus kriminulle ja teatmekirjandust.