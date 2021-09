Raamatuhoidja | Endise kaevanduslinnakese 100-aastane raamatukogu Sompas

Raamatukogu on Sompas tegutsenud 1921. aastast. Praegu on Sompa raamatukogu üks kolmest Kohtla-Järve keskraamatukogu haruraamatukogust.

Stalinistlikus kultuuripalees, mis omal ajal kandis Maksim Gorki nime, on raamatukogu paiknenud 1955. aastast. Vene kirjaniku nimi tervitab klubisse sisenejaid tänaseni.

"Huvitaval kombel on praegu selline tendents, et eestlased loevad pigemini Gorkit ja venelased Lutsu," vastas raamatukoguhoidja Mari Läks küsimusele, kui palju endises kaevanduslinnakeses Gorkit loetakse.

Viimased viis aastat on Sompa raamatukoguhoidjaks Mari Läks, kes ütles, et esimesel tööpäeval näole jäänud naeratus pole sealt siiani lahkunud.

Tema eelkäija Maire Lillepea pidas raamatukoguhoidja ametit 45 aastat.

"Tänu temale ongi Sompa inimestel välja kujunenud lugemisharjumus," rääkis Läks.

Murelikuks muutub raamatukoguhoidja Mari Läks siis, kui räägib lastest. "Paljud külalapsed on Sompa raamatukogu jaoks kadunud," tõdes ta. Põhjus seisneb selles, et Sompas ei ole juba 25 aastat kooli ja kohalikud lapsed käivad haridust saamas mujal.

20 000 raamatust on Sompa raamatukogu fondis eestikeelseid ligi 7000. "Ma võin uhkusega öelda, et mul on mõned lugejad, kes loevad nii Tammsaaret, Dostojevskit kui Mark Twaini," rõõmustas raamatukoguhoidja.