Selgusid Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia võitjad

Teise koha auhind anti välja seekord kahele noorele – Karin Raudsepp Võru kunstikoolist ja Kirke Savitsch Kose huvikoolist. Eripreemia sai Kirke Mariken Kirs Haapsalu kunstikoolist.

Konkurss toimus juba kaheksandat korda. See on ellu kutsutud eesmärgiga innustada noori kunstiõpilasi nende loomerännaku alguses. Noortel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ning vähemalt kaks illustratsiooni. Seekord anti konkursil osalejatele ülesandeks teha illustratsioonid eesti rahvajutule "Ilus roos".

Žüriiliikmete Tea Tammelaane, Viive Noore, Krista Kumbergi ja Karin Mägi sõnul on jätkuvalt noorte kunsti tase väga kõrge. Konkursil osalejaid oli üle kogu Eesti – Tallinnast, Viimsist, Koselt, Viljandist, Kuressaarest, Haapsalust, Võrust, Raplast, Pärnust ja Säästlast. Kokku laekus hindamiseks 29 tööd.

Konkursi võitis Mirel Kallas Pärnu Rääma põhikoolist. Võitjale määrati preemiaks 500 eurot.

15-aastane Mirel Kallase tööde puhul mainis žürii, et tegemist on väga andeka noore kunstnikuga, kelle illustratsioonid moodustavad ühtlase ja stiilipuhta terviku. Tema tööd on lahendatud väga originaalselt. Oma vanuse kohta on kunstnikul tugev kompositsioonitaju ja ta valdab väga hästi akvarellitehnikat. Tööde koloriit on väga ilus ja ühtlane. Mirelli illustratsioonid on teostatud niivõrd professionaalselt, et sobiksid kohe raamatusse panna.

Ilon Wiklandi noore kunstniku preemia võitja Mirel Kallase tööd Autor/allikas: Pressimaterjal

Teise koha pälvisid Karin Raudsepp ning Kirke Savitsch, kes mõlemad said preemiaks 250 eurot.

15-aastane Karin Raudsepp Võru kunstikoolist jäi žüriile silma professionaalselt väga hea taseme tõttu – tema tööd on hea kompositsiooni ja väljapeetud koloriidiga. Osavalt on ta oma töödes ühendanud graafilise joone maalilise stiiliga. Teda juhendas Tiina Suumann.

16-aastane Kirke Savitch Kose huvikoolist võlus žüriid sümpaatse ja mõjusa minimalismiga. Väheste värvide ja lihtsa joonega annab ta edasi värskeid mõtteid. Ta on ta väga hästi rikastanud etteantud lugu oma originaalse nägemusega. Teda juhendas Margit Mikk.

Teise koha pälvinud Karin Raudsepa ja Kirke Savitchi tööd Autor/allikas: Pressimaterjal

Tulevikulootuse eripreemia pälvis 13-aastane Kirke Mariken Kirs Haapsalu kunstikoolist, keda juhendas Aide Leit-Lepmets. Žürii sõnul on Kirke on oma töödega väga hästi tabanud loo meeleolu. Silmapaistev on tema julge ja jõuline lahendus.

Traditsiooniliselt avatakse Iloni Imedemaal koos konkursi tulemuste välja kuulutamisega ka näitus parimatest töödest. Näitus avatakse seekord II korruse trepikäigus ja koridoris. Väljapanekuks valiti välja vähemalt üks töö kõigilt osalejatelt.