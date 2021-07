Iloni Imedemaal esietendus illustraatori elust inspireeritud tantsulavastus

Haapsalus Iloni Imedemaal esietendus laupäeval tantsulavastus "Olen alati siin", mis on inspireeritud kuulsa illustraatori Ilon Wiklandi lapsepõlvest. Kui erinevaid näidendeid on Iloni Imedemaal lavale toodud ka varasematel aastatel, siis tantsulavastust mängitakse seal esmakordselt.

Iloni Imedemaa õuel esietendunud tantsulavastuse "Olen alati siin" idee sündis muuseumiperel mullu, mil Ilon Wikland tähistas 90. sünnipäeva. Soov oli teha just tantsulavastus.

"Esiteks sellepärast, et seda ei ole Iloni Imedemaa suvelavastuste hulgas veel olnud ja ka sellepärast, et siin käib palju välismaalasi ehk siis see on universaalne keel," rääkis üks lavastajatest Triin Reemann.

Lavastus jutustab loo, mis on inspireeritud Ilon Wiklandi lapsepõlvest Eestis ja põgenemisest Rootsi. "Olen alati siin" üks lavastaja Kärt Tõnisson rääkis, et eeskuju saadi erinevates teostes olevatest piltidest, millel Ilon Wikland on ise oma lapsepõlve kujutanud. Lavastajate soov oli näidata Wiklandi lapsepõlve mitmest küljest.

"See valik sai tehtud selle põhjal, et tekiks mingisugune narratiivne lugu, kus oleks sees nii midagi Tallinnast, midagi seotud tema vanematega, midagi Haapsaluga, mis oli isegi kõige rohkem fookuses ja siis ka see lahkumise osa ehk nii-öelda traagilisem periood, sõda ja üle mere pääsemine," ütles Tõnisson.

Tantsulavastuses lööb kaasa kuus noort Püha Johannese Kooli Tantsukoolist ja neli Haapsalu Noorte Huvikeskuse loovtantsuringi kasvandikku. Viimased kolm nädalat on möödunud proovides.

Lavastust "Olen alati siin" mängitakse Iloni Imedemaa õuel sellel suvel kokku 10 korral.