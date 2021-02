Konkursi noorim osavõtja, 13-aastane Marie Martine Lupp sai võidu tehniliselt leidlike ja kompositsiooniliselt huvitavate tööde eest. Lugu on illustratsioonidel tõlgendatud põneva nurga alt, loo meeleolu on hästi tabatud ja ta oli oskuslikult ja osava kergusega kasutanud kollaaži. Tema juhendajaks on Tiina Suumann.

"Marie Martine Lupi puhul torkas silma mustvalgete vahendite väga oskuslik kasutamine ja ka sellise professionaalse võtte nagu ankurkujundi oskuslik kasutamine. Ehk siis, kui juttu oli kaarnatest, siis see kaaren tema piltidel ei olnud võib-olla kohe silmatorkav, aga ta esines sellise ähvardava musta pilvena. See mulle hästi meeldis," ütles Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia žürii liige urmas Viik "Aktuaalsele kaamerale".

17-aastane Elise Lissel Pähkel jäi žüriile silma maalitehniliste vahendite oskusliku kasutamisega. Tema illustratsioonid on väga dünaamilised. Loo kujutamisel on ta kasutanud leidlikke võtteid.

"Eliise Pähkli tööd olid lahendatud selliste maalitehniliste vahenditega, mis ei ole Eesti illustratsiooni kontekstis võib-olla väga tavaline ja teine asi, et väga oskuslikult oli edasi antud üks selline keeruliselt kujutatav element, vendade muutumine lindudeks," sõnas Viik.

200 euro suuruse eripreemia pälvis 17-aastane Angela Lauge Kuressaare kunstikoolist, kelle töödel on žürii hinnangul hästi tabatud ilmed. Lood on edasi antud lihtsate ja täpsete vahenditega, väga hea tehnilise teostusega. Tema juhendajad on Leelo Leesi ja Boris Šestakov.

Traditsiooniliselt avati Iloni Imedemaal koos konkursi tulemuste välja kuulutamisega ka näitus parimatest töödest. See jääb avatuks 28. märtsini.

Varasemalt on konkursi auhinna pälvinud Liisamari Viik Pärnu Kunstikoolist, Anna-Liisa Sääsk Viljandi Kunstikoolist, Aliis Vatku Haapsalu Kunstikoolist, Artur Anniste Sally Kunstistuudiost, Kai-Melli Kapten Türi Põhikoolist, Kassandra Laur Kose Kunstikoolist, Marlene Schwindt Haapsalu Põhikoolist, Meeli Maria Viikmaa Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist, Annleen Leesma Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist ja Saara Väli Orissaare Gümnaasiumist ning Jane Mustrik Võru Kunstikoolist.