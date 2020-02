Galerii: Ilon Wiklandi 90. sünnipäeva puhul ilmus Leelo Tungla raamat "Anni uhke uudis"

Leelo Tungal ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Ilon Wikland tunnetab illustraatorina lastele olulist, nende muresid ja rõõme. Raamatu "Anni uhke uudis" illustratsioonid sündisid Wiklandi käe all aastakümnete eest ja ta kinkis need tegelikult Tiina Tammerile, kellel tuli mõte avaldada need raamatuna, mille teksti kirjutas Tungal.

Wiklandi sünnipäeval kuulutati välja ka tänavune Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia laureaat, kelleks on 14-aastane Võru Kunstikooli õpilane Jane Mustrik. Žürii hinnangul eristusid Mustriku tööd leidliku kujundivaliku ning hea teostusega. "Illustreerides ma mõtlen pigem rohkem selle peale, mis sealt välja tuleb ja kuidas see teistele inimestele mõjub," sõnas Mustrik.

Ilon Wiklandi sünnipäeva puhul anti rootsi keeles välja paari aasta eest Eestis ilmunud Enno Tammeri kirjutatud elulooraamat "Ilon Wikland. Elu pildid".