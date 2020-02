Ilon Wiklandi elulooraamat ilmus Rootsis

1941. aastal asutatud Rabén & Sjögren on Rootsi juhtiv lasteraamatute kirjastaja, mis kuulub Norstedts Förlagsgrupp AB koosseisu. Just selles kirjastuses kohtus Ilon Wikland 1953. aastal Astrid Lindgreniga, kes seal töötas. Pea kõik nende koostöös sündinud raamatud on ilmunud Rabén & Sjögrenis.

Kuna Ilon Wikland on öelnud, et mäletab oma elu piltidena, on raamatu autor Enno Tammer püüdnud sõnadega joonistada Ilonist pildid. Sõnaliste piltide kõrval on ka Iloni joonistused või ajaloolised fotod. Ühed pildid võimendavad teisi ning nii avanebki lugeja ees Iloni elu.

Enno Tammer on kirjutanud: "Ilonist on saanud meie perele lähedane inimene. Lugematul arvul kordi oleme käinud abikaasa Tiinaga tal Stockholmis külas. Külaskäigud Iloni juurde on olnud külaskäigud hea sõbra juurde. Ilonist kiirgab siirast soojust, hoolivust ja mõistmist. Ilon on imeline ja eriline."

Raamat "Ilon Wikland. Elu pildid" ilmus 2017. aastal Eestis. Iloni soovis, et raamatu kirjutaks Enno Tammer ja see ilmuks kõigepealt eesti ja siis rootsi keeles. Nüüd on Iloni soov täitunud. Raamatu tõlkis rootsi keelde Maarja Talgre.

Ilon Wikland saab 5. veebruaril 90aastaseks.