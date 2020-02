Selgusid Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia laureaadid

Tänavu osales konkursil 31 noort üle Eesti. Esindatud olid Tallinna, Jüri, Viljandi, Jõhvi, Võru, Jõgeva, Vändra, Märjamaa, Haapsalu, Viimsi, Rapla, Pärnu, Kuressaare, Järvakandi ja Kose koolide õpilased. Žürii liikmed tõdesid, et võrreldes eelmise aastaga oli otsust raskem teha, sest tööde tase oli ühtlasem.

Preemiad jaotati järgmiselt.

I preemia – Ilon Wiklandi litograafia ja 300 eurot võitis 14-aastane Jane Mustrik Võru kunstikoolist. Juhendaja Tiina Suumann. Žürii hinnangul eristusid Jane Mustriku tööd leidliku kujundivaliku ning heatasemelise teostusega. Vabateema puhul mainis žürii eraldi sotsiaalselt tundliku teemakäsitluse juures ka kõrget graafilist kultuuri.

II preemia – 300 eurot pälvis 15-aastane Jõhv kunstikooli õpilane Jannika Korolkova. Juhendaja Irina Baleva-Stüf. Žürii sõnul on Jannika Korolkova tööd jõulised, dünaamilised ning humoorikad. Tema illustratsioonid eristusid žürii hinnangul nii eripärase kollaažitehnika kui ka teksti teravmeelse kasutamise poolest kompositsiooni ühe osana.

III preemia läks jagamisele. Selle said 15-aastane Viljandi kunstikooli õpilane Annabel Kukk (juhendaja Renita Romann) ja 14-aastane Kehtna kunstide kooli Järvakandi filiaali õpilane Elisabet Vaikre (juhendaja Keiu Kuresaar). Mõlemaid premeeriti 200 euroga. Žürii sõnul loovad Annabel Kuke illustratsioonid kohati filigraanse detailikäsitluse ning müstilise koloriidiga salapärase muinasjutumaailma. Elisabet Vaikre paistab aga žürii hinnangul silma oskusliku ruumi kujutamisega ning tema tööde graafiline keel on tundlik ja nüansirikas.

Ilon Wiklandi nimeline 14–18aastastele noortele mõeldud noore kunstniku preemia konkurss toimus kuuendat korda. Konkurss on ellu kutsutud eesmärgiga julgustada noori kunstnikke nende loometee alguses. Osalejatel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ning vähemalt kaks illustratsiooni. Seekord oli ülesanne teha illustratsioonid M. J. Eiseni muinasjutule "Kuningapoeg ja kuningatütar".

Konkursi igaaastane preemiafond on 1000 eurot, lisaks Ilon Wiklandi litograafia, mille jagamise otsustab žürii – Urmas Viik, Krista Kumberg, Tea Tammelaan, Viive Noor ja Karin Mägi.

Kõigi konkursil osalenud noorte töödega saab tutvuda Iloni Imedemaal. Näitus jääb avatuks 1. märtsini.