Muuseumid toimetavad suletud uste taga edasi

Muuseumid on eriolukorra ajal suletud ja ära jäävad planeeritud üritused. Ühel või teisel moel käib töö seal aga edasi ja inimesi kutsutakse uudistama muuseumide veebi- ja sotsiaalmeedia lehekülgi.

Läänemaa muuseumijuht Anton Pärn ütles "Aktuaalsele kaamerale", et koondamisi neil praegu plaanis ei ole. Töö käib edasi nii kohapeal kui ka kaugtööna.

Koroonaviiruse riskirühmas olevad töötajad on kodusel režiimil. Tegeletakse kogudega ja näiteks Ilon Wiklandi juubelinäituse ettevalmistamisega.

Pärna sõnul tasub jälgida internetis muuseumide kodulehti ja sotsiaalmeediat.

"Peaaegu iga päev toimuvad seal mõned uued programmid, on tulemas töölehed, väikesed videoklipid. Me oleme tegelikult aastate jooksul väga palju informatsiooni oma veebi kogunud," selgitas Pärn.

Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm ütles, et nende kollektiiv teeb kodust kaugtööd. Näiteks kuraator koostab Rannarootsi alade kaarti ja monteerib varem filmitud videoid. Pausile tuli panna muuseumis koos käinud memmede käsitööring, kus on pooleli 2002. aastal valminud rannarootslaste ajalugu kujutava rannavaiba järje tikkimine.

"Rannarootsi muuseumi käsitöömemmed käisid 22 aastat igal neljapäeval muuseumis oma käsitöötoas meisterdamas ja nüüd on esimest korda neil puhkus selle pika aja jooksul," ütles Kalm.

Anton Pärna sõnul on muuseumide jaoks kõige kurvem see, et tänavu jäävad ära kevadiste klassieksursioonide külastused.

Milline on eriolukorra laiem mõju muuseumidele, sõltub sellest, kui kaua see kestab.