TMW avaõhtul kuuleb Liisa Hõbepappeli uudisteost ja Sander Möldri plaadiesitlust

Koostöös Eesti Kontserdiga tuleb Kultuurikatla mustas saalis esmaettekandele helilooja Liisa Hõbepappeli poolt spetsiaalselt TMW-iks valminud teos "Sina armas oled manner". Helilooja sõnul tegeles ta seda luues "muusika abil mittemuusikaliste nähtuste kirjeldamisega", põimides nii konventsionaalseid kui ka uuenduslikke väljendusvahendeid. Hõbepappeli uudisteose kannab ette rahvusvahelise klaverikammermuusika konkursi "Tallinn 2021" võitja Trio '95 koosseisus pianist Rasmus Andreas Raide, viiuldaja Robert Traksmann ja tšellist Marcel Johannes Kits. Trio esituses kõlab ka Tõnu Kõrvitsa "Unesulased".

Esmaesitlusele tuleb ka rahvusvaheline ühisprojekt "Themes For Great Cities: Tallinn". Eesti muusikud Jonas Kaarnamets ja Erki Pärnoja on ühendanud jõud Taani bändi Mew laulja Jonas Bjerre ning ameeriklasest muusiku ja ajakirjaniku Alex Maiologa. Üheskoos veedetakse nädala enne esinemist Tallinnas teose jaoks linnahelisid salvestades ning heliuuendajate Karlheinz Stockhauseni, Delia Derbyshire'i ja Brian Eno "leitud helide" strateegiaid uurides. "Themes For Great Cities: Tallinn" visuaalpildi loob videokunstnikt Alyona Movko-Mägi.

Avaõhtu lõpetab helilooja ja produtsendi Sander Möldri uue koostööde kogumikalbumi "TIKS 086" esitluskontsert. Koos Möldri, kitarristi Frederik Küütsi ja bassisti Siim Avango bändiga astuvad lavale Daniel Levi, Stefan, Marie Vaigla ja Jon Hazel, samuti Rootsi muusikud Aron Blom ja EZEE ning Saksa artist Emily Roberts.

Festivali avaõhtu Kultuurikatlas algab kell 19.00 president Kersti Kaljulaidi avasõnadega. Lisa Hõbepappeli teose esmaettekanne saab alguse kell 19.30, projekti "Themes For Great Cities: Tallinn" esitletakse kell 20.30 ning Sander Möldri plaadiesitlus algab kell 21.00.