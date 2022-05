Hard Rock Laager kuulutas välja artistid, peaesineja on Devin Townsend

"Nimekad välismaised artistid on Hard Rock Laagri jaoks olnud alati kui kirsiks koogil. Pandeemia tingimustes olid meie tiivad selles osas kärbitud, kuid nüüd saame juba vabamalt hingata ja võib öelda, et tänavune esinejate nimekiri on parimate killast," ütles Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.

Sel suvel astuvad Hard Rock Laagri lavale Devin Townsend (Kanada), Baroness (USA), Benediction (UK), Pestilence (Holland), Skiltron (Argentiina), lisaks Varang Nord (Läti). Kodumaistest tegijatest esinevad Burn Still, Freakangel, Talbot, Brad Jurjens, Hunta, Kulo, Süda, Beyond The Structure, STRYCH:9, Tankist, Ulguränd, Maleva, AEONS, Woundgiver, Boners ning The Satones.

Devin Townsend on Kanada laulja, helilooja, muusik ja produtsent, kes on erinevate bändide ja sooloprojektide raames välja andnud pea 30 plaati. Tema professionaalne karjäär algas 1993. aastal vokalistina Steve Vai albumil "Sex & Religion", jätkus aastani 2007 bändi Strapping Young Lad põhitegijana ja on kestnud tänaseni sooloartistina.

Oma suurimateks mõjutajateks peab Devin Townsend peamiselt heavy metal'i suurnimesid nagu Judas Priest ja W.A.S.P., kuid kindlasti ka Broadway muusikale ja ABBA't, Jane's Addictionit ja King's X'i.

Aastate jooksul on Hard Rock Laagris astunud üles sellised muuhulgas Carcass, Behemoth, Testament, Phil Anselmo, Lacuna Coil, Katatonia ja paljud teised. Seekordsel festivalil astub kahe päeva jooksul üles 22 eri artisti.