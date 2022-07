Augustibluusi peakorraldaja Ditmann: keegi mullivanni lava taha ei soovi

Augustibluusi korraldatakse juba aastast 1994. "Ma usun, et Augustibluus on aastatega jõudnud tunnustatud renomeega festivalide hulka bluesi-skeenes," kommenteeris Ditmann. "Kiidetakse publikut ja korraldust ja kõike seda, mida nad USA-s igapäevaselt ei saa," viitas ta välisartistidele.

"Ma olen nende lavataguseid ridereid ka vaikselt sirvinud juba," jätkas Ditmann. "Ei ole seal midagi sellist, millega tormata Õhtulehte või Kroonikasse. Keegi mullivanni lava taha ei soovi ... aga korralikult sööki-jooki ja asjad peavad olema omal kohal," kirjeldas ta. "Mehed tuuritavad päevast päeva mööda Euroopat ja eks teatud mugavused käivad selle asja juurde - muidu ei saa hästi tööd teha," teatas Ditmann.

Ditmanni sõnul on festivalipublik kirju - on nii noori kui ka vanu, nii mehi kui ka naisi, nii kohalikke kui ka välismaallasi. "Ka muusikute hulgas on nooremat rahvast peale tulemas. Selle aasta programmis on mitmeid selliseid bände, kelle liikmed olid veel sündimata, kui festival 29 aastat tagasi loodi," lausus peakorraldaja.