Augustibluus jääb ära

"Eile hilisõhtul valitsuse kehtestatud avaliku ürituste rahvaarvu piirangute raames pole Augustibluusi sel aastal kahjuks võimalik korraldada," ütles festivali programmijuht Raul Ukareda.

Siiani ei ole selge ka välisartistide Eestisse toomise võimalus või selle puudumine. Lähimaade suurimad bluusisündmused nagu Pistoblues Soomes ja Notodden Norras on samuti festivalid järgmiseks aastaks edasi lükanud ning see võib tähendada, et Põhja- ja Baltimaadesse sel suvel bluusimaailma tippe ei saabu.

Augustibluusi korraldaja Indrek Ditmanni sõnul on kahju, et alates 1994. aastast järjepidevalt toimunud festivalitraditsioon katkeb, kuid leiab, et antud juhul on selline otsus ainuõige: "Festivali süda on Haapsalau Piiskopilinnuses ning me ei saa jätta osasid külastajaid väravate taha ja öelda, et Teie saate sel korral festivali nautida ainult raudtejaamas või kultuurikeskuses. Jätkame tööd, et järgmisel aastal toimuv festival oleks parem, kui kunagi varem."

Eelmüügist soetatud passid kehtivad järgmise aasta festivalil. Kui kuupäevad ei sobi, on soovijail võimalik festivali pass Piletilevisse tagasi müüa kuni 31. juulini ehk päevani, mil festival sel aastal algama pidi.

Festival Augustibluus toimub Haapsalus järjepidevalt alates 1994. aastast, olles saavutanud kindla koha Euroopa tunnustatud bluusifestivalide nimistus. Lisaks festivali pealavale Haapsalu Piiskopilinnuse õues, toimuvad suuremad kontserdid veel vanas raudteejaamas ning Haapsalul kultuurikeskuses. Kahekümne kolme aasta jooksul on festivali lavadel üles astunud mitmed bluusimaailma absoluutsesse tippu kuuluvad artisitid nagu Eric Gales, Omar Kent Dykes, Sugaray Rayford, Rick Estrin, Doug MacLeod ja Bob Margolin.