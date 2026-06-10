Tänavuse Augustibluusi programmis on oluline koht traditsioonilisel bluusil

Festivali pealaval Haapsalu linnuses esineb USA delta-bluusi ja rokenrolli artist Eric Sardinas, kes on lava jaganud nii Joe Satriani kui ka Steve Vaiga. Lisaks astuvad üles ka noorema põlvkonna esindajad: Anton Hultquist Trio Rootsist, Toby Lee Ühendkuningriigist ja hinnatud suupillimängija Will Wilde.

Selle aasta festivalil on oluline koht ka traditsioonilisel bluusimuusikal, mille tarvis paneb kodumaine vokaalansambel Estonian Voices kokku eriprojekti filmi "Bluusivennad" muusikast.

Välja on nopitud ka aastatel 1920 kuni 1950 levinud swing-bluusi esitatavad artistid, nende hulgas Rootsi-USA perekond Gunhild Carling & The Carling Family, kelle muusikas kõlavad New Orleansi stiilis puhkpillid, ning Alabama Blues Hall of Fame'i liige Skyler Saufley, kes toob Eestisse traditsioonilise kitarripõhise west coast ja jump-bluusi kava.

Traditsioonilise ning modernse bluusi ja soul'i seob kokku Taani-Iiri bänd Trainman Blues, keda on tunnustatud Taani muusikaauhindadel ka aasta albumi preemiaga.

Lisaks peakontsertidele piiskopilinnuse hoovis toimub palju kontserte ja sündmusi erinevates paikades üle Haapsalu linna, näiteks raudteejaamas, Haapsalu Promenaadi tantsupaviljonis, kultuurikeskuses, toomkirikus ja mitmetes kohvikutes, pubides ja terrassidel, kus kohtab esinejaid üle maailma. Suur osa programmist on ka tasuta.

Haapsalu bluusifestival algab 31. juulil.