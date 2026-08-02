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Galerii: Augustibluusi teine päev

Muusika
Augustibluusi teine päev
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Muusika

Augustibluusi teisel päeval kostitasid publikut muusikud kaehksast riigist.

Nagu ka festivali esimesel päeva, tõestasid laupäeval just noored muusikud, et bluusi kannab edasi kirglik Z-põlvkond, kommenteeris festivali korraldaja Raul Ukareda.

"On olnud väga positiivne ja valgustav festivaliaasta, kus parimat bluusimuusikat on esitanud just noored artistid. Nendega vesteldes olen saanud kinnitust, et bluusi ei vii enam edasi tuuritavad eelmise sajandi gigandid, vaid noored, kes elavad, hingavad ja mängivad seda stiili iga päev. Kindlasti saab see olema kõigile järjest rohkem selge ja tulevastel aastatel näeme seda aina rohkem," lausus ta.

Festivali teisel päeval tantsitasid publikut pealaval New Orleansi pasunaterohke Rootsi-USA perekond Gunhild Carling & The Carling Family ja särasid Suurbritannia superstaarid Will Wilde suupillil ning Toby Lee elektrikitarril. 

Populaarsel Haapsalu raudteejaama laval lõid meeleolu austraallane Mr Black & Blues, Soome trio Micke & Lefty feat. Chef ning Eesti slaidikittarrist Andres Roots, kes tähistas kavaga enda 50. sünnipäeva.

Populaarne oli ka promenaadi tantsupaviljoni lava, mille avas 12. aastat toimuv bluule, kus saavad kokku bluus ja luule. Lava juhtis Georg Merilo koos külaliste Mihkel Raua ja kitarrist Brad Jürjensiga.

Toimetaja: Karmen Rebane

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