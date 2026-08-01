Galerii: Haapsalus algas 32. korda festival Augustibluus

Reedel alanud Baltimaade suurima bluusifestivali Augustibluus esimene festivalipäev kostitas publikut nii modernse kui ka traditsioonilise bluusimuusikaga kuuest erinevast riigist.

32. aastat koguneb augusti esimesel nädalavahetusel Haapsallu tuhandeid inimesi, et saada osa kolmepäevasest festivalist. Üheksal laval astub publiku ette esinejat 11 riigist. Kokku antakse 35 kontserti.

Selle aasta esimesel päeval esinesid piiskoplinnuses asuval pealaval delta-bluusi ja rokki viljelev Eric Sardinas ja a capella grupp Estonian Voices, Ameerika Ühendriikidest pakkus elamust 1940–1950-ndate west-coast ja jump-bluus viljelev Skyler Saufley ja Chicago Blues Hall of Fame'i liige Mike Wheeler. Eriti üllatas publikut Taani-Iiri kooslus Trainman Blues.

Lisaks peakontsertidele piiskopilinnuse hoovis toimub palju kontserte ja sündmusi erinevates paikades üle Haapsalu linna. Näiteks kõlab muusika raudteejaamas, Haapsalu promenaadi tantsupaviljonis, kultuurikeskuses, Toomkirikus ja mitmetes kohvikutes, pubides ja terrassidel.