Raul Ukareda: tänavune Augustibluus on varasemast suurem

Tänavune Augustibluus on varasemast suurem: lisatud on uusi lavasid ning tihendatud kontsertkava. Kui tavaliselt on kavas muusikalisi etteasteid 30 ringis, siis see aasta on kontserte 40. "Varasema kaheksa asemel on seekord lavasid üksteist," rääkis Ukareda ning lisas, et muuhulgas on juurde tulnud Promenaadi tantsupaviljoni lava.

Festivalil on võrdselt kodu- ja välismaiseid artiste. Näiteks kuuleb Californiast pärit koosseisu Tommy Castro & The Painkillers. "Castro on tuuritanud pea 40 aastat ning praegu on tema karjääri kõrghetk: ta on viimase aja bluusiauhindade jagamisel kõik esikohad endale noppinud," rääkis Ukareda.

Samuti kuuleb festivalil virtuoosset Suurbritannia ja USA kitarristi Matt Schofieldi. "Varem pole me peaesinejaid korranud, aga viimane kord, kui Schofield 2012. aastal esines, pidi ta tõsise terviserikke tõttu katkestama," sõnas Ukareda ning lisas, et seetõttu tehti Schofieldile seekord erand.

Kodumaistest artistidest kuuleb duosid Rubundi ning Kappel ja Tibu. "Meil on ääretult hea meel, et Rubundi meil esineb. Ning Kappel & Tibu (Margus Kappel ja Andu Kõiv) on Eesti boogie geeniused. Nende kontsert laupäevaõhtul on ilmselt festivali kõrghetk," nentis Ukareda. Muuhulgas teeb Mihkel Raud kummarduse ZZ Topile.

Taanist tuleb kohale Chris Grey & The Blue Spand. Ukareda hinnangul on tegu tõelise sotsiaalmeedia fenomeni ning bluusiskeene tulevikutähega. "Eesti fännid on meile peale käinud ja kuigi nende kalender on üpris täis, õnnestus nad siiski siia saada," kirjeldas Ukareda ning lisas, et bändi tekstid on vaimukad ning täis elavat eneseirooniat.

Sel aastal ilmub Augustibluusil "The Best Of" plaat, millest esmakordselt tehakse ka vinüül. Järgmisel aastal tähistab festival 30. juubelit. Ukareda sõnul ettevalmistused juubelifestivaliks juba käivad. "Pliiatsiga on kirjas pea pooled järgmise aasta artistid. Kuna tulemas on ümmargune sünnipäev, siis loodame, et see tuleb veel pidulikum kui tavaliselt," sõnas Ukareda.