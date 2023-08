Intsikurmu korraldaja Mihkel Kübar: muusika kõrval on oluline atmosfäär

Intsikurmu peakorraldaja Mihkel Kübara sõnul on tegu metsa ja atmosfääri festivaliga. "Intsikurmu metsapargi laadset teist kohta Eestis pole. Kui külastajad saavad sealt maagilisest metsaalusest inspiratsiooni igapäevaellu, siis on festival korda läinud," rääkis Kübar.

Sel aastal leiab kavast palju erinevat muusikat. "Kõigel on koht, oluline on eeskätt kvaliteet," rõhutas Kübar ning lisas, et heale muusikule on koht festivalil olemas. Lisaks tervikliku muusikalise elamuse loomisele on oluline kuulajate üllatamine. Ühtlasi rõhutakse võimalikult heale heli kvaliteedile. "Oluline on, et muusikaline täpsus oleks võimalikult maitsekas, mitte lihtsalt vali," nentis Kübar.

Sel aastal esineb muuhulgas klassikalise muusika koosseis Defunensemble (FI) koos Tallinna Uue Muusika Ansambliga. "Klassikaline ja popmuusika on küll erinevad, aga nende omavaheline lõhe pole nii suur - muusika on muusika," nentis Kübar. Esimest korda kuuleb Intsikurmul Grammyga pärjatud Todd Terryt. Kodumaistest artistidest kuulebb Põhja Konna, Rein Rannapit, Kadri Vooranda, Mari Jürjensit ja Mick Pedajat.

Intsikurmul on ka eraldi lastekurmu osa. Kübara hinnangul on oluline, et lapsevanemad ei peaks festivalile minnes muretsema, kuhu lapsi lubada. "Oleme seda lasteala integreerinud metsapargiga, et näidata, kuidas põnevaid mänge saab teha ka tavalises looduses. Festivaliga üles kasvanud Miikael Kübara arvates on Lastekurmu tänuväärne koht, millele on alati palju rõhku pandud. "Intsikurmu puhul on hea näha, kuidas muusika kõrval väärtustatakse atmosfääri: iga nurga taga on midagi vaadata," rääkis Miikael Kübar.

Lisaks muusikale saab festivalil näha eri installatsioone, püsti on pandud metsakino. "Filmide teema on vabadus, näidatakse nii lühi- kui ka täispikki filme," rääkis Kübar. Muuhulgas on pikaaegse festivalisõbra Viktor Kassi auks tehtud maleala.