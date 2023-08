Avo Kartul: Viljandi folk on end linnas kehtestanud

Avo Kartuli jaoks oli festival järjestikune 23. festival. Kartuli sõnul ta sel aastal esinejatest pingerida ei teinud, kuid elamusi kogus hulgaliselt. "Üks põnevamatest elamustest oli kindlasti Kanada bänd Le Diable à Cinq. Neis oli selline lust, pillirõõm ja pilli valdamine," rääkis Kartul ning lisas, et sama koosseis möödunud aasta Vomexil sugugi nii võimast emotsiooni ei jätnud. "Viljandis oli asi eriline," nentis ta.

Tugeva mulje jättis ka Poola ansambel Tegie Chlopy. Üheksa liikmeline külameeste bänd mängis Kartuli sõnul väga ehedalt. Tema sõnul mõjus keset suurt festivalimelu väga meeldejäävalt ja rahustavalt Iiri muusik Ross Daly, kes on aastaid elanud Kreeta saarel ning uurinud Lähis-Ida muusikat.

Negatiivseid kontserdielamusi Kartuli sõnul ei olnud, kuna kõike niikuinii kuulata ei jõua ja valikuid peab tegema. "Mulle on alati meeldinud Lähis-Ida sugemetega muusika. Selles osas oli ehk Iisraeli koosseis El Khat kerge pettumus, kuid ta oli kokkuvõtes ikkagi positiivne. Ma lihtsalt ootasin sealt veidi rohkem," nentis Kartul.

Juubelifestivalil oli palju nostalgiaprojekte. Näiteks tulid publiku ette taas kokku Vägilased ja Paabel. "Vägilaste kontsert oli väga võimas. Mind pani imestama, kuidas lava ees teadsid sõnu verinoored inimesed. Lõppkontserdist ma ei räägigi, Zetode ajal oli Kirsimägi pilgeni täis," muljetas Kartul.

Festivalil tuli Kartulil juttu ka Slovakkia etnomusikoloogiga, kelle sõnul on Viljandi folk võtnud kõigist maailma folgifestivalidest parima. "Ta ütles kindlalt: see on parim festival, millel tema käinud on. Ja ma olen temaga täiesti nõus. Selle 30 aastaga see masinavärk töötab õlitatult," nentis Kartul.

Eesti pärimusmuusikal on järelkasvu ning publikut jätkub. "Näiteks kaks korda astus üles Noor Pärimusbänd konkursi võitja Lõõm, nii festivali avamisel kui ka Ando ja sõprade kontserdil. Sellest koosseisust ma ootan küll palju. Millised mängijad ja fantastilised seaded!" rääkis Kartul. Lisaks on võrreldes välismaiste festivalidega Viljandi folgi publikus kohal rohkem lapsi. "Ilmselt on selle taga festivali kasvatustöö, sh Eesti Pärimusmuusika Keskuse pikaaegne koolituste ja väljasõitude hulk. See on aastate pikkuse töö vili," nentis Kartul.

Viljandi folgist on hulgaliselt välja kasvanud on ka oma staare, kes annavad kontserte välismaal. Näiteks Trad.Attack, Maarja Nuut, Puuluup ja Mari Kalkun. "Mäletan Puuluubi esimest kontsert Viljandi folgil. Selle folgi ajal esinesid Womadil, nüüd sügisel lähevad Womexile," rääkis Kartul.

Kui festivali algusaegadel ei võtnud Viljandi linn täielikult veel festivali omaks, siis nüüd on folk ennast Viljandis kehtestanud. Juurde on ka lisatud hulgaliselt lavasid, näiteks Roheline lava, kuhu saab festivalipassita. "Folk on paljude sõprade kohtumispaik, see on see punkt suvest, mille ümber paljude folgipubliku muu elu hakkab keerlema," nentis Kartul.