Viljandi folgi programmijuht: soovime oma publikule avastamisrõõmu pakkuda

Viljandi pärimusmuusika festivali programmijuht Tarmo Noormaa sõna Klassikaraadio saates "Delta", et kuigi festival on kolme aastakümne jooksul üldjoones samaks jäänud, soovitakse publikule ka avastamisrõõmu pakkuda.

Tänavu 30. korda toimuva festivali meeskonnaga liitus Noormaa 2006. aastal. "Ma arvan, et festival on pisut muutunud, aga suuresti oma meeleolult ja ehituselt suhteliselt sarnaseks jäänud," analüüsis ta, kuidas festival aja jooksul muutunud on.

Kolme aastakümne jooksul on Noormaa sõnul enim muutunud artistid. "Mõned esinejad jäävad samaks, näiteks Untsakad on olnud igal festivalil, aga enamus esinejaid ikkagi on uued, üle pooled on kindlasti täiesti uued artistid," tõi ta välja.

Selleks, et festivalile artiste leida, toimub igal aastal novembris ja detsembris ideevoor, et leida Eestist uusi koosseise ja utsitada muusikuid tegema uusi projekte ja kavu. Samuti korraldatakse noorte pärimusbändide võistlust, mille võitja saab festivalil üles astuda.

Samuti katsetatakse Noormaa sõnul erinevate esinemiskohtadega. "Vaikselt avastame seda vanalinna ja proovime leida neid nurgakesi ning oma publikule avastamisrõõmu pakkuda."

Tänavuse festivali teema on "Kõlagu!", mis Noormaa sõnul sümboliseeribki sünnipäevapidustusi. "Ansambleid ja artiste valides olen proovinud leida selliseid, kes seda meeleolu kannavad. Aga tasakaalustamiseks on mõned teistmoodi artistid ka, kes teevad rohkem ka kuulamiskontserte. Kõik ei ole ainult pidu, peo kõrval on ka natukene sellist süvenemist nõudvaid kontserte."

Noormaa märkis, et tänavune festival on oma mahult koroona-aastatele eelnevate festivalide sarnane ning kokku astub festivalil üles pea 700 muusikut. "Me iga aasta nii suurelt ei korralda, see on ikkagi juubelimõõtu festival."

Sel aastal on Klassikaraadio vahendusel võimalik osa saada seitsmest Viljandi folgi kontserdist.