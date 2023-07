30. sünnipäeva tähistav Viljandi pärimusmuusika festival sai avapaugu

Eesti Vabariigi president Alar Karis ütles festivali avamisel, et Viljandi pärimusmuusika festival on võimas nähtus meie kultuurimaastikul. "See on oma olemise ja kasvamisega andnud võimsa hoo kogu meie pärimuslikule liikumisele," lausus ta.

"On selge, et ilma Viljandi folgita ei oleks pärimus meie inimeste teadvuses ja elus nii kindlalt ning elusalt. See on Eestile ja eestlastele väga oluline, et me tajuksime oma juuri ja oleksime kontaktis oma pärandi ja eelnevate põlvedega - oma looga," rääkis president. "See annab meie väiksele rahvale erakordse väe. Väe, millega kõikides tormides hakkama saada, millele toetuda. See on meie salaseljatagune ja varjus varaait."

Avamisel linnapealt linna võtit vastu võttes vastas festivali pealik Ando Kiviberg küsimusele, mis on festivali pikaealisuse saladus. "Armastus. Armastus selle vastu, mida me teeme ja teadmine, miks me seda teeme," ütles ta ning lisas, et pärimusmuusika festival on Viljandi linnas ellu kutsutud selleks, et aidata eestlaste muusikatraditsioonil olla päriselt elus.

Pärimusmuusika festivalile aluse pannud Ando Kiviberg ja Raivo Sildoja uskusid, et suudavad toona hääbuma kippuva pärimusmuusika ja -pillimängu taas ellu äratada.

Kiviberg lausus, et paljude noorte jaoks on nüüdseks pärimuskultuur elustiiliks saanud. "Minu süda on üsna rahulik, et Eesti muusikaline emakeel elab üsna jõudsalt."

Eeskuju festivali loomiseks saadi aastakümneid tagasi Rootsist. "Paljud ei saanud aru, et mida me siin teeme – see ei ole ju võimalik, et keegi ostab pileti ja tuleb rahvamuusikat kuulama," meenutas Sildoja. "Ise me muidugi uskusime hirmsasti sellesse ja tänu sellele see asi elama hakkaski."

Nelja päeva jooksul astub Viljandi pärimusmuusika festivalil üles 654 muusikut 99 koosseisus, kellest 13 artisti on välismaalt. Põhiprogrammis toimub 78 kontserti ja 37 õpituba. Festivali 30. sünnipäeva puhul on publikule kingituseks tasuta sissepääs pärimeetri alale. Rohelisel laval ning Õlleõues saab nii Viljandi linnarahvas kui ka kõik külalised ilma piletita kuulata ligi 70 kontserti.