Konkursi Noor Pärimusbänd 2025 võitsid TuviMäruliHärrad ja Trifoor

Žürii esindaja Jalmar Vabarna ütles, et Noor Pärimusbänd on väga hea start. "Nüüd ootaks, et kui kunagi tulevikus veel kohtume, siis on veel üks korralik samm edasi tehtud. Pange selle õhina pealt aasta lõpuni enda proovid paika, seadke selle õhina pealt viis eesmärki, mida te tahate järgmise aasta jooksul saavutada. Kasutage seda materjali, mis te saate täna, et liikuda hästi ruttu edasi."

Žürii liikmed olid muusik ja festivalikorraldaja Jalmar Vabarna, raadio- ja teleajakirjanik Katrin Viirpalu, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Kertu Aksiim, muusik ja rahvalaulude uurija Lauri Õunapuu, Eesti Pärimusmuusika Keskuse teabekogu ja poe juhataja Inga Ronk ja kultuurisõbraliku ettevõtte Jazz Pesulad turundusjuht Tanel Tark.

Vanema rühma võitja Trifoori kohta ütles Vabarna auhinda üle andes: "Valmis bänd, valmis vallutama lava – kui mitte Eurovisioonis, siis vähemasti Viljandi folgil!" Noorema vanusegrupi võitjat TuviMäruliHärrasid iseloomustas žürii kui artistlikku ja julget kooslust, kelle omanäoline žanr on värske ja teeskluseta, ning veab lõpuni välja.

Konkursi eel osalesid kõik ansamblid neljakuulises mentorprogrammis, mille käigus toetasid noori oma ala tunnustatud tegijad: Maarja Nuut, Maarja Soomre, Peedu Kass ja Matis Leima.

Eripreemiad:

Eesti Pärimusmuusika Keskuse eriauhind: Kuma

Emajõe Lodjakoja eripreemia: Näppepildurid

Jazz Pesulad eripreemiad: Ööuige ja Trifoor

Kultuurifestival SÄRIN eripreemia: BassKannel

Music Estonia eripreemia: Trifoor

Treski Festi eripreemiad: TuviMäruliHärrad ja Viiulikvartett

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia stuudioauhind: Tuik

Viru Folgi eripreemiad: TuviMäruliHärrad ja Kuma

Zonta Viljandi klubi eripreemia: Trifoor

Finaalkontserdil esitas iga ansambel kuni 12-minutilise kava, millest vähemalt üks teos oli traditsiooniline. Võitjatele pani rahalised peapreemiad välja Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital: noorem rühm pälvis 500 eurot, vanem 1000 eurot. Mõlemad võitjad saavad esineda ka Viljandi pärimusmuusika festivalil 2025. aasta juuli lõpus.

Tänavu toimus konkurss Noor Pärimusbänd Eesti Pärimusmuusika Keskuse eestvedamisel kaheksandat korda. Varasemad võitjad on Duo Mänd/Krüsban (2017), Duo Ruut (2018), Pärlin (2019), Duo Mann ja Juula (2020), Tradimus ja Duo Tuus (2021), Uurikad ja trad.kvintessents (2022) ning Triuka ja Lõõm (2023).