Pärimusbänd Trifoor: esimese kontserdi andsime kümme päeva pärast kohtumist

"Me saime selle bändiga kokku eelmise õppeaasta sügisel, sest me hakkasime kõik Viljandis õppima ja siis leidsime seal üksteist. Esimese kümne päeva jooksul andsime esimese kontserdi ka," rääkis ansambliliige Emma Lotta Kiviberg bändi algusest.

Bändi nime taga on peidus aga sõnamäng. "Meie esimesed kaks lugu olid lastelaulude põhjal valminud, üks oli selline unesuigutus, teine aga lastemäng. Siis me mõtlesime, mis mänge me mängisime lastena. Siis tuli see vana hea Lõuna-Eesti vs Põhja-Eesti, kes mängis ukakat ja kes mängis trifaad. Lõpuks me kombineerisime nende mängude pealt trifaa ja valgusfoor ning tuli trifoor," rääkis Kiviberg. "Me oleme naised, kes on noored, ilusad ja uljad, möllame lihtsalt täiega," tutvustas ta.

Noorte pärimusbändide konkursi raames valiti Trifoor ka mentorlusprogrammi, kus neid juhendab Matis Leima. "On noored pärimusbändid, kes üritavad jalaga ukse maha lüüa, et pärimusmuusika lavale sisse astuda. Meil on Matisega olnud proovid ja see on väga põnev koostöö olnud," rääkis Kiviberg.

Emma Lotta Kivibergi ema on seejuures näitleja Elina Reinold ning isa pärimusmuusik Ando Kiviberg. Ka ise on ta proovinud kätt teatrilaval, kui tegi kaasa saates "Laske mind lavale", nüüd tegutseb aga pärimusmuusikuna. "Need on kaks asja, mis on kogu aeg mu elus võrdselt olnud ja ma arvan, et see jääb ka nii," sõnas ta.

Trifoori saab laval näha 9. mail Viljandis noorte pärimusbändide konkursil.