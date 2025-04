Kalli Talonpoika: pungist ei ole võimalik ära elada, hea kui selle üle elad

Talonpoika rääkis kultuurisaates "OP", et jõudis punkmuusikani oma onude kaudu, kes talle J.M.K.E. muusikat lasid. "Mäletan, et J.M.K.E. oli ka kirjanduse õpikus ja meile näidati klassis videot. Mõtlesin, et see on see, mida ma tegema pean," meenutas ta.

Talonpoika on ühes varasemas intervjuus öelnud, et punkmuusika päästis teda teismelisena. "Ma olin kuidagi väga veider laps, igalt poolt välja jäetud ja kummaline, sotsiaalsed oskused olid kehvad ja nii edasi. See andis mulle koha, kus olla ja ma tundsin, et ma võin selline olla ja sel ei ole midagi viga. Ma ei olnud enam üksi," lausus ta.

Enim on Talonpoika mõttelaadi ja tööeetikat mõjutanud Ameerika punkrokkbänd Black Flag. "Punkmaastikul ei ole ju kedagi, kes sinu eest asju teeks. Ei ole leibelit, me kõik oleme ise kontserdikorraldajad ja helimehed. See võtab jube palju tööd, et seda kõike põhimõtteliselt nullist teha. Kõige töökamad inimesed, keda ma tean, on sellest samast ringkonnast," märkis ta.

Talonpoika jaoks on pungi peamine mõte iseseisvus – seda nii praktilisel kui ka vaimsel tasandi.

"Sa ei lase inimestel dikteerida, kuidas sa mõtled või mida ütled. Tänapäeval on see just eriti aktuaalne, sest kogu infoühiskond on selle peale üles ehitatud ja teenib oma tulu sellest, et võimalikult palju asju sulle pähe määrida või võimalikult palju vorpida seda, kuidas sa mõtled. Minu arust on just praeguses ajas selline muusika ja kogukond hästi tähtis, sest see tekitab vastupanu sellele kõigele."

Tema sõnul aitab punkmuusika sisemist tasakaalu hoida. "Sa lased selle kurjuse välja," sõnas ta. "On päris palju uuringuid tehtud, et inimesed, kes kuulavad näiteks väga ekstreemset metal'it on sageli kõike rõõmsamad inimesed, sest neil on kuskile, kuhu seda asja panna. Ma arvan, et punkmuusikaga on sama," tõi ta välja.

Punkmuusika skeenes tegutsevate inimeste huvid on väga laiad ning ühe puuga neid mõõta ei saa, märkis muusik. "Näiteks meie laulja õpib hambatehnikuks, meie kitarrist õpib Tartus arstiks," tõi ta paar näidet. "Ei ole mingit konkreetset inimtüüpi. See on üks tugevamaid külgi sellel generatsioonil, et nii palju variatsioone on ja nii palju erinevaid inimesi, kirju on see kõik."

Kuigi punkmuusika on Talonpoika sõnul heas kohas, ei ole võimalik sellest Eestis ära elada. "Hea kui sa selle üle elad," muigas ta.