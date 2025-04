Paul Kormašov: avastasin, et ka ilusad hetked võivad pakkuda palju inspiratsiooni

Kunstnik Paul Kormašov avas Viimsi Artiumis maalinäituse "Leiud ja avastused". Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus sõnas Kormašov, et viimased kaks aastat on tema isiklikus elus olnud täielikuks kontrastiks laias maailmas toimuvale.

"Kõigi minu näituste sünnilugu on mõnes mõttes sarnane. Ma töötan üksinda oma ateljees, väga regulaarselt, lähen hommikul kohale, õhtul hilja lahkun. Kõik tööd sünnivad individuaalsete kunstiteostena. Mul on alati hulk ideid, mis ma soovin luua ja see idee, mis on parasjagu kõige tugevam, selle ma teen otsast lõpuni valmis," kirjeldas Kormašov enda loomeprotsessi.

Uuel näitusel on enamjaolt väljas viimase kahe aasta maalid. Selle kahe aastaga on kunstniku elus ka palju juhtunud. "Minu isiklikus elus on olnud hästi ilus aeg. See on selline imelik kontrast, et kui samal ajal tundus, et laias maailmas läksid asjad vastupidiselt halvemaks, siis minu elus juhtus olema hästi ilus aeg, kohtusin uue inimesega, kellega ma kolisin kokku ja tekkis suur armastus. Tema kaudu kohtusin ka paljude uute inimestega teistest maailmanurkadest ja selle kaudu õppisin hästi palju tegelikult maailma ja iseenda kohta," sõnas Kormašov.

Kui enda kunstnikutee algusaegadel, mil raha oli vähe ning töötada tuli erinevatel ametikohtadel, tehes näiteks koka või ehitajana tihti 60-70-tunniseid töönädalaid, sündis looming tihti läbi mingisuguse ängi või raskuse, siis täiskohaga kunstnikuks saades, avastas Kormašov, et ka siis on ideid palju ja luua saab ka hea emotsiooni pealt. "Ühtlasi ei ole ilus aeg kunagi ka lõplik, ka selle sees on mõned rasked hetked alati sisse seotud," nentis ta.

Paul Kormašov on pärit kunstnike suguvõsast, tema vanaisa oli maalikunstnik Nikolai Kormašov, onu Orest Kormašov on samuti maalikunstnik, isa Andrei on graafiline disainer, vanaema Luule Kormašov on keraamik, samuti onunaine Jaana Kormašov. Oma noorusaja töödes üritas Kormašov enda vanaisa ja onu töid jäljendada. "Kokkuvõttes on kunstniku jaoks tähtis leida omaenda käekiri, see on see koht, milles Berliin minu jaoks olulist rolli mängis. Kui ma sinna kümme aastat tagasi kolisin, siis seal oli mul mõnevõrra lihtsam üksinda olles iseenda sisse vaadata."

Enda praegusaja loomingus tunneb Kormašov teatavat selginemist. "Varasemad tööd, kolme-nelja aasta tagused, on hästi detailsed, hästi sügavalt läbi töötatud. Nüüd ma olen liikunud selgemate pindade poole. Üha enam on tulnud sisse ka figuraalseid elemente, portreesid, linnamaastikke, sinna abstraktsiooni sisse," sõnas kunstnik.

Paul Kormašovi näitus "Leiud ja avastused" on Viimsi Artiumis avatud 11. maini.