Viimsi Artiumis avati Paul Kormašovi maalinäitus "Leiud ja avastused"

Maalide koloriit ja meeleolu on kerge, rõõmus ja kevadine, siinseal põikab sisse ka mõtlikumaid noote. Peamiselt Berliinis resideeruv kunstnik usub, et ehkki tema teosed põhinevad sügavalt isiklikel kogemustel ja maailmatunnetusel, leidub neis midagi universaalset ka teiste jaoks.

"Just oli läbi saamas minu elus väga keeruline periood ja täiesti juhuslikult tuli minu ellu uus armastus. See inimene, tema maailma tundma õppimine, tema pere ja sõprade maailmad ja arusaamad, oli minu jaoks hästi rikastav ja silmi avav kogemus mitmes mõttes. Kõik need leiud ja avastused, mis ma selle kaudu tegin, nii oma töös kui elus, need kõik on tugevalt mõjutanud selle kahe aasta loomingut. Seetõttu ma sellele näitusele ka niisuguse nime panin," selgitas kunstnik.

Näitus on avatud 11. maini.