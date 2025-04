Vera Vice: toorus ja eksperimentaalsus kõnetavad meid väga

Vera Vice'ina ollakse tegutsetud nüüdseks juba kuus aastat. "Täna teeb Vera Vice elektroonilist art-pop'i. Ka see mingisugune eksperimentaalsus on algusest peale väga läbiv joon olnud. Isegi, kui ta on aastatega läinud struktureeritumaks, siis ma tunnen, et me alati tahame end hoida tooruse ja eksperimentaalsuse piiril, see meid väga kõnetab," sõnas Vellesalu-Murd.

"Meie helikeel on alati olnud unenäoline, ükskõik kui rütmikaks või kiireks ja tempokaks me üritame minna, siis seal on alati selline flegmaatiline ja unenäoline nüanss juures. Sellest me ei saa lahti ja ei ürita ka," rääkis Västrik.

Unenäolised ja sürreaalsed on ka duo muusikavideod. "Ta on selline sürreaalses kastmes mänglev väljaelamine," kommenteeris Västrik. "Kõik videod on meil tehtud režissöör Ivar Murdi ja operaator Taavi Aruse poolt. Nad on ka meid mõlemaid näinud mingisuguste tulnukatena, kes proovivad sulanduda. Need videod on tõesti alati olnud nii meie nägu," lisas Vellesalu-Murd.

Hetkel on bänd oma pilgu suunanud välismaa poole. "Kuna tegu on nišiprojektiga, siis me oleme tunnetanud, et võib-olla see Eesti publik, kes meil üldse on, on meid juba kätte saanud ja oleme ise proovinud natuke kaugemale ka suunata enda loomingut ja vaadata, mis on väljaspool," sõnas Vellesalu-Murd.

Vera Vice'i uusim album ilmus läinud aasta lõpus. Uus kogumik on duo sõnul rütmikam ja struktureeritum kui varasemad väljalasked. "Meie taotlus oli see, et me saaksime mingil moel kombineerida meie esimest albumit, mis oli täiesti toores plahvatus, ja teist albumit, mille puhul me tundsime, et me peaks muusikat tegema kriitikutele. Kolmandaga tundsime, mis see meie soov on, see oli kuskil seal kahe vahel," selgitas Västrik.

Hetkel teeb bänd kaasa ka Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäeli uuslavastuses "Millest on tehtud väikesed tüdrukud", kus samuti enda toorust ja eksperimentaalsust lavastuse helipildis rakendatakse.