Saaremäel lavastusest "Millest on tehtud väikesed tüdrukud": meid huvitab toorus

Kanuti Gildi Saalis jõuab 12. aprillil lavale Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäeli uuslavastus "Millest on tehtud väikesed tüdrukud", mille keskne püüe on hoida end ebaküpses olekus ning lõputu ettevalmistuse läbi teha samm hoopis tagasi.

Proovide vahel Klassikaraadio saates "Delta" käinud Saaremäel ja Kuuspu rääkisid, et esietendusele eelnev nädal on põnev aeg, mil tervik hakkab paika loksuma.

"Iga päevaga juhtub nii palju. Mingid kivid langevad kohta, kus need peaksidki olema, ja samas ikkagi säilitada mingit haprust kuni lõpuni välja, see on hästi huvitav ja inspireeriv koht," lausus Saaremäel.

Kui kuulsas inglise rahvalaulus öeldakse, et tüdrukud on tehtud suhkrust, vürtsidest ja kõigest heast, ning ansambel Terminaator laulab, et tüdrukud on tehtud unelmatest, šampanjast ja maasikatest, ei kipu Kuuspu ja Saaremäel neile mõtetele alla kirjutama.

"Pigem loome mingisuguse uue variandi," avaldas Saaremäel. "Isegi kui seal on ka kõike seda, mis nendes lauludes, siis seal on ka väga palju muud, mis ei ole so nice," lisas Kuuspu.

Kuuspu ja Saaremäeli teine ühislavastus on püüe hoida end ebaküpses olekus. Lõputu ettevalmistuse kaudu tehakse samm tagasi, mitte edasi. Lavastuses on oluline roll ka savil.

"Me oleme varasemalt koos töötanud ja tegelenud keraamikaga, nüüd tekkis soov meie töösse ka toores savi kaasata. Ma arvan, et soov on seotud ka toorusega. Meid huvitab toorus ja seetõttu võib-olla ka mingi teatav küpsusest tagasiminek toorusesse, mis elus on hästi keeruline, aga võib-olla kunstis on võimalik," selgitas Saaremäel.

Kuuspu lisas, et samuti viitab lavastus defineeritusele. "Et mis hetkest sa oled täielikult defineeritud ja kas me üldse tahame olla defineeritud. Ja kas vahel on kindla seisukoha mitte väljaütlemine lihtsam ja väljaütlemine just hapram. Me mängime selle aspektiga ka."

Lisaks Kuuspule ja Saaremäelile on laval ka muusikaline duo Vera Vice. "Me ei arva, et muusika peaks kuhugi üles poodiumite taha ära peitma. Sel on sama oluline roll kui meil või ükskõik kellel tiimis," selgitas Kuuspu, miks otsustati muusikud lavale kaasa võtta.

"Et mitte ära peita, kuidas me mingeid asju teeme või laval loome. See heli sünnibki laval ehk helikunstnikud on väga naturaalne osa sellest ja see haakub mingil kujul ka toorusega. Ei pea peitma seda, kuidas me seda hetke, seda situatsiooni laval loome," lisas Saaremäel.