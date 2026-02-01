Noore pärimusbändi tiitli pälvinud ansambel Trifoor avaldas debüütalbumi

Trifoor alustas tegevust Viljandi kultuuriakadeemias 2023. aastal ning on sealt kasvanud viieliikmeliseks bändiks. Viiest naisest koosnev bänd inspireerub eesti pärimusmuusikast ja arhiivimaterjalidest ning segavad oma muusikas folki ja rokki. Viljandi pärimusmuusika festivali peakorraldaja Ando Kiviberg on Trifoori kohta öelnud: "Tegemist on väga isikupärase ning professionaalse koosseisuga, mille moodustavad eranditult noored ja andekad naised."

Ansamblisse kuuluvad Emma Lotta Kiviberg (vokaal, flööt, torupill), Marta-Helene Hansing (viiul, vokaal), Ariana Arutjunjan (kitarr, vokaal), Kristina Aurelia Kullang (bass, vokaal) ja Emilia Peil (trummid).

Albumi salvestas Georg Eessaar Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia stuudios ja järeltöötluse tegi Sten-Olle Moldau. Kujunduse tegi Teele-Riin Kodar.