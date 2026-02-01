X!

Noore pärimusbändi tiitli pälvinud ansambel Trifoor avaldas debüütalbumi

Muusika
Trifoor
Trifoor Autor/allikas: Kerttu Kruusla
Muusika

Noor Pärimusbänd 2025 tiitliga pärjatud ansambel Trifoor andis 30. jaanuaril välja oma debüütalbumi "kolm-neli".

Trifoor alustas tegevust Viljandi kultuuriakadeemias 2023. aastal ning on sealt kasvanud viieliikmeliseks bändiks. Viiest naisest koosnev bänd inspireerub eesti pärimusmuusikast ja arhiivimaterjalidest ning segavad oma muusikas folki ja rokki. Viljandi pärimusmuusika festivali peakorraldaja Ando Kiviberg on Trifoori kohta öelnud: "Tegemist on väga isikupärase ning professionaalse koosseisuga, mille moodustavad eranditult noored ja andekad naised."

Ansamblisse kuuluvad Emma Lotta Kiviberg (vokaal, flööt, torupill), Marta-Helene Hansing (viiul, vokaal), Ariana Arutjunjan (kitarr, vokaal), Kristina Aurelia Kullang (bass, vokaal) ja Emilia Peil (trummid).

Albumi salvestas Georg Eessaar Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia stuudios ja järeltöötluse tegi Sten-Olle Moldau. Kujunduse tegi Teele-Riin Kodar.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:11

Von Krahli teatri lavale jõuab Berliinis esietendunud "Võit Päikese üle"

11:30

Pildid: Eesti Pillifond tähistas galakontserdiga kümmet tegevusaastat

11:22

Ott Kilusk andis välja näidendikogumiku "Kiluski piiripealsed näidendid"

10:32

Noore pärimusbändi tiitli pälvinud ansambel Trifoor avaldas debüütalbumi

09:05

Yasmyn: provokatiivsus on suur osa naise arengust

31.01

Tartu mänguasjamuuseum avas näituse superkangelastest

31.01

Tammsaare kirjanduspreemia said Indrek Koff ja Olena London

31.01

Ugalas esietendus Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

31.01

Aasta kirjandusõpetaja Kirsi Rannaste: alati on klassis keegi, kes tahab ka vabatahtlikult lugeda

31.01

Maarja Aarma MA avaldas uue albumi "Fall Into Love"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.01

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

09:05

Yasmyn: provokatiivsus on suur osa naise arengust

31.01

Tammsaare kirjanduspreemia said Indrek Koff ja Olena London

30.01

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

31.01

Tristan Priimägi: akadeemikute tuleproov

31.01

Aasta kirjandusõpetaja Kirsi Rannaste: alati on klassis keegi, kes tahab ka vabatahtlikult lugeda

31.01

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

30.01

Galerii: Tallinna raekojas esitleti "Tõe ja õiguse" kommenteeritud väljaannet

31.01

Ugalas esietendus Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

31.01

Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo