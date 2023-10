Noor pärimusbänd Triuka andis välja oma teise singli "Kippari Kalle"

Lugu sarnaneb vana meremeeste lauluga "Sailor Man Hornpipe", mille Aivar Teppo on muutnud eestipäraseks lõõtsalooks. Tegemist on tantsulise palaga, mida on Eesti tantsuklubides tantsitud ka Matlotti nime all. Viisile, mis jõudis Triukani bändiliikme Uku vahendusel, loodi traditsioone arvestades ühiselt lihtne seade, milles on samas sees väiksed vimkad, mis teevad terviku huvitavaks.

Eesti pärimusmuusikast juurdunud Triuka katsetab meloodilisi kadentse klassikast ja gruuve rütmimuusika maailmast. Trio koosseisu kuuluvad Aino Rahel Aimla (tšello), Triin Pihlap (viiul) ja Uku Zolgo (eesti lõõts).

Triuka sai kokku 2022. aasta algul Viljandis, Eesti Pärimusmuusika Keskuse projekti raames, kui kokku pandi üle Eesti noortest uus bänd, et silmapaistvad noored muusikud saaksid väljundi ja pärimusmuusikal oleks järelkasvu. Koosmängitud pooleteise aasta jooksul on avaldatud üks singel ja EP "Hõbepurjed" ning võidetud Noor Pärimusbänd 2023 konkurss nooremas vanusegrupis.

Trio on esinenud kahel Viljandi pärimusmuusika festivalil noorima esinejana ja tuuritanud Taanis. 10. novembril astub bänd üles Saulės Muzika festivalil Vilniuses.