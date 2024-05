Intsikurmu festival jääb sel aastal ära

Alates 2013. aastast toimunud festivali korraldajad teatasid juba tänavu aasta alguses, et nende tulevik on lahtine ning festivali toimumine on kahtluse all. Festivali üks juhte Silver Roostik ütles jaanuaris ERR-ile, et festivali toimumise lõplikku otsust veel arutatakse.

Veebruaris kuulutati välja festivali piletimüük ning avaldati kuupäevad, samuti lubati märtsis avaldada esimesed artistid. Mai lõpuks ei olnud festivali kohta veel täpsemat lisainfot selgunud.

Möödunud aastal esinesid festivalil teiste hulgas Todd Terry, Crooked Colours, Lonitseera, Põhja Konn ja Rein Rannap.