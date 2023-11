Juhan Uppini esimene autorialbum "Nihked" eksperimenteerib lõõtspilliga

Tänavusel pärimusmuusika auhindade jagamisel tõi esimene autorialbum Uppinile ka aasta uusfolk artisti tiitli. Sooloalbumeid on Juhan Uppin teinud seega kuus. Senistest erineb autorialbum, nagu nimigi ütleb, tavapärasest teistlaadi instrumendikäsitluse ja helikeele poolest. Uppin ise ütleb, et album sündis koostöös lõõtspilliga.

"Olen alati tundnud, et selle pilli sees on veel midagi peidus. Juba algusest saadik, kui ma 25 aastat tagasi selle pilli esimest korda kätte võtsin, nägin, et seda ei pea mängima nii nagu seda on enne tehtud ja olen seda rida ka kogu aeg ajanud ja see oma loomingu loomine ma arvan, et ongi lõpuks selle viljad välja toonud.