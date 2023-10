Galerii: Viljandis jagati 15. korda Etnokulpe

Reedel kuulutati VIljandis Pärimusmuusika Lõikuspeol välja auhinna Etnokulp 2023 laureaadid. Enim pärimusmuusika auhindu pälvisid Juhan Uppin ja Duo Mann & Juula, kes said kumbki kaks kulpi.

Aasta loo tiitli pälvis Silver Sepp ja noorte laulupeo ühendkoor lauluga "Mu rõõm on lõputu". Aasta albumi preemia pälvis Trad.Attack! albumi "Bring It On!" eest. Aasta artistiks kuulutati Mari Kalkun, kes sai möödunud aastal parima sooloartisti auhinna.

"Kui nominatsiooni voorus torkas silma noorte tegijate rõõmustav rohkus, siis publiku- ja žürihääletuse ühine tulemus viis pildi tasakaalu küpsete artistide ning värskemate tegijate vahel. Duo Mann & Juula on debütandina löönud võimsalt oma profikarjääri ukse pärani ja pälvinud kohe kaks auhinda. Samas on nii Juhan Uppin, Mari Kalkun kui Trad.Attack! tõestanud oma suurepärast vormi ning jätkuvat loomejõu lennukust. 2023. aasta sügis on toonud igati väärika saagi," tõdes žürii liige ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse nõukogu esimees Ando Kiviberg.

Žürii valis nominendid 30 albumi ja 23 singli hulgast, mis ilmusid vahemikus 1. august 2022 kuni 1. august 2023. Laureaadid selgusid nominentide hulgast avaliku publikuhääletuse käigus. Välja anti ka kaks eriauhinda.

R2 erikulbi laureaadi valis välja Raadio 2 toimetus, peatoimetaja Margus Kamlat kutsus preemiat vastu võtma viimase aasta jooksul sagedasti raadioeetris kõlanud ansambli Angus. Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulbi omanikuks sai aga Võrumaal 25 aastat rahvapillilaagrit korraldanud Kadri Giannakaina Laube.

Eesti Pärimusmuusika Keskus andis sel aastal auhinda Etnokulp välja 15. korda. Etnokulbi traditsioon sai alguse 2009. aastal, mil tunnustati artiste 2008. aastal saavutatud tulemuste eest.