Etnokulpide jagamisel võidutses Puuluup

Tänavune Etnokulpide konkurss võttis kokku pärimusmuusika kahe aasta loomingu, kuna tavapärases koosseisus pole Etnokulpe erikorrast tingituna vahepeal kätte jagatud. "Võib öelda, et meil on koos kahe aasta lõikus. Eesti riigi suurust arvestades on see äärmiselt väljapaistev, et muusikud on nii aktiivsed," sõnas Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa.

Parimate pärimusmuusikute väljaselgitamiseks korraldatud rahvahääletusel osales enam kui 3000 inimest.

Võitjad:

Parim ehe pärimusmuusika

Võitja: Lüü-Türr "Tule minu ildaja istumaie"

Lahemaa Rahwamuusikud "Laula-tantsi Lahemaaga"

Henrik Hinrikus "Kümme aastat pillimehe leiba"

Duo Mänd/Krüsban "Ai-tit tui-tui"

Heliste Leida "Leeloga läbi elo"

Parim uusfolk artist

Mandoterror

Black Bread Gone Mad

Võitja: Puuluup

Parim uus tulija

Võitja: Leik "Las mind kasva"

Pärlin "Pärlin"

Duo Mänd/Krüsban "Ai-tit tui-tui"

Parim lugu

Curly Strings "Kannan kaasas kalleid"

Võitja: Puuluup "Paala järve Vaala baar"

Zetod "Kost ti peri"

Trad.Attack! "Ella!

Parim sooloartist

Meister Jaan

Eva Väljaots

Võitja: Mari Kalkun

Kulno Malva

Parim ansambel

Duo Ruut

Curly Strings

Zetod

Võitja: Puuluup

Rahvahääletuseväliselt valis žürii välja parima albumi ning oma erikulbid panid välja Raadio 2 ja Eesti Pärimusmuusika Keskus.

Parim album: Puuluup "Viimane suusataja"

R2 erikulp: Oopus "Folk on Acid"

Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulp: Ingrid Rüütel

"Ingrid Rüütel on kogu oma karjääri vältel olnud kogu folkloori uurimise ühiskondlikult mõjukas eestvedaja ja eestkõneleja. Läbi aastakümnete on ta talletanud aktiivse väliuurijana tuhandeid rahvalaule ja osalenud mitme teadusfilmi tegemisel," selgitas Noormaa, miks tänavuse Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulbi pälvis just Ingrid Rüütel, lisades, et Rüütli viimane väljanne on arhiivisalvestiste kogumik "Viljandimaa laule ja lugusid," mille juurde kuulub ka plaat "Viljandimaa laule ja pillilugusid."