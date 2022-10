Tarmo Noormaa: pärimusmuusikal läheb paremini kui kunagi varem

"Sellest annab märku noorte muusikute hulk, kes lõikuspeol esinevad," selgitas ta. "Uus põlvkond mängib niivõrd hästi pilli ning nad on nii originaalsed, ägedad ja karismaatilised. Ma olen väga optimistlik."

Noormaa kirjeldas, et selle taga, miks noored pärimusmuusikani jõudnud on, on pikk tee. "Me võtame need noored juba lasteaias kätte ja hakkame neid treenima."

Samuti usub ta, et noorte jaoks on motiveeriv see, et nad saavad koos sõpradega pilli mängida. "Põhiline, miks noored tulevad, on kambavaim. Pärimusmuusikal on läbi ajaloo selline sotsiaalne liin olnud. See toob inimesi kokku ja annab põhjuse pidutsemiseks," selgitas ta.

Noormaa sõnul teeb tänavuse etnokulpide jagamise eriliseks see, et täismahus pole etnokulpe kaks aastat jagatud, mistõttu on auhindadele kandideerivate artistide ja albumite arv erakordselt suur - kokku pidid žüriiliikmed kuulama 45 erinevat plaati.

"Eesti riigi suurust arvestades on see väljapaistev. Muusikud on aktiivsed ja koroonaaega iseloomustab suur sooloplaatide arv – sa ei saanud ansambliga kokku, et proovi teha ning stuudiosse minna ja tegidki soolona," põhjendas Noormaa plaadirohkuse tagamaid.