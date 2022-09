Selgusid Etnokulpide nominendid

Kui möödunud aastal anti vahepealsest eriolukorrast tingituna välja vaid aasta albumi Etnokulp, esitati sel aastal Eesti Pärimusmuusika Keskuse korraldatud konkursile rekordilised 45 albumit ja 38 singlit.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul on vaheaastast hoolimata konkursi tase kõrge ja uut loomingut palju. Eriti palju esitati võistlusele sooloalbumeid ning lisaks tuntud tegijatele teevad tänavusel konkursil debüüdi mitmed uued pärimusmuusikud. Noormaa kinnitusel on eesti pärimusmuusikal järjest enam austajaid ja mitmed Eestis tunnustatud ja tuntud kollektiivid on astumas samme rahvusvahelise edu suunas.

"Siinse pärimusmuusika väärtuslikumat auhinda Etnokulpi saab võrrelda näiteks filmimaailma Oscariga. Möödunud aastal andsime välja vaid parima albumi Etnokulbi, mis tähendab, et enamikesse kategooriatesse on kogunenud kahe aasta looming," sõnas Tarmo Noormaa, lisades, et säärane nominentide hulk muudab parimate väljaselgitamise kindlasti pingelisemaks.

Rahvahääletuse väliselt valib žürii, kuhu kuuluvad Avo Kartul, Margus Haav, Lisete Velt, Karoliine-Lisette Kõiv ja Sandra Vabarna, parima albumi. Erikulbid panevad välja ka Eesti Pärimusmuusika Keskus ja Raadio 2.

Etnokulpide tseremooniat on Eesti Pärimusmuusika Keskus korraldanud 13 aastat. Eelmisel aastal pälvis aasta albumi Curly Stringsi album "Pidu meis eneses".

Nominendid:

Parim ehe pärimusmuusika

Lüü-Türr "Tule minu ildaja istumaie"

Lahemaa Rahwamuusikud "Laula-tantsi Lahemaaga"

Henrik Hinrikus "Kümme aastat pillimehe leiba"

Duo Mänd/Krüsban "Ai-tit tui-tui"

Heliste Leida "Leeloga läbi elo"

Parim uusfolk artist

Mandoterror

Black Bread Gone Mad

Puuluup

Parim uus tulija

Leik "Las mind kasva"

Pärlin "Pärlin"

Duo Mänd/Krüsban "Ai-tit tui-tui"

Parim lugu

Curly Strings "Kannan kaasas kalleid"

Puuluup "Paala järve Vaala baar"

Zetod "Kost ti peri"

Trad.Attack! "Ella!

Parim sooloartist

Meister Jaan

Eva Väljaots

Mari Kalkun

Kulno Malva

Parim ansambel

Duo Ruut

Curly Strings

Zetod

Puuluup

Rahvahääletusel saab osaleda 30. septembri südaööni. Võitjad kuulutatakse välja Pärimusmuusika lõikuspeol 7. oktoobril Viljandi Pärimusmuusika Aidas ning auhinnagalat saab näha ETV eetris 9. oktoobril kell 20.