Parima pärimusmuusika albumi Etnokulbi võitis Curly Strings

"Pärimusmuusika on kandev osa meie kultuuriloost, mis ei ole kõrgelt hinnatud üksnes siin koduses Eestis, vaid teeb meid suuremaks riigipiirist väljapoolgi," ütles Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa ja lisas, et 30 aastaga on pärimusmuusika kõrgharidus kasvatanud põlvkondi uusi muusikuid ja nende loomingut.

Galakontserdil anti pidulikult üle tänavune ainuke kulp, milleks on aasta pärimusmuusika albumi Etnokulp, mis selgus rahvahääletuse teel. Kokku hääletas parima albumi välja selgitamisel 2302 inimest. Aasta pärimusmuusika albumi Etnokulpi on välja antud juba 16 aastat.

"Kuigi muusika- ja pärimusmuusika sõbrad on varasematel aastatel kogunenud Etnokulbi galale, otsustasime sel aastal muutunud oludest tingituna vaheaasta kasuks ja plaanime traditsioonilised Etnokulbid oma tavapärastes kategooriates anda uuesti välja 2022. aastal," selgitas Noormaa.