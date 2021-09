Etnokulbile on tänavu nomineeritud 15 pärimusmuusika albumit

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul ilmus tänavu vähem albumeid. "Saak on küll tüki arvult väiksem, kuid sisu tummine," lausus Noormaa.

Noormaa kinnitas, et kui muusika- ja pärimusmuusika sõbrad on varasematel aastatel kogunenud Etnokulbi galale, siis sel aastal otsustati muutunud oludest tingituna vaheaasta kasuks ning plaan on anda traditsioonilised Etnokulbid oma tavapärastes kategooriates uuesti välja 2022. aastal.

Aasta albumi Etnokulbi nominentideks on 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta septembrini ilmunud pärimusmuusika albumid, mille rahvahääletus on avatud kuni 3. oktoobrini:

Black Bread Gone Mad "Maa"

Duo Mänd/Krüsban "Ai-tit tui-tui"

Duo Ruut "Kulla kerguseks"

Tintura + Arno Tamm "Kaugel üksi võõra rahva hulgas"

Nedsaja Küla Bänd "Seda veel ei tea!"

Tuulelõõtsutajad 20 "Elumere lained"

Nagy Bögö "Erinevad maailmad"

Evelin Leima "Austusega esivanematele"

Kaisa Kuslapuu "Nupud"

Kulno Malva "Akordionimeditatsioonid"

Curly Strings "Pidu meis eneses"

Eesti Etno Ringreis 2020 "Vagabund"

Tuulikki Bartosik "Fyri"

Maria Mänd "I"

Kiiora "Katski Karat Kängä´"

Etnokulp antakse tänavu üle 8. oktoobril Pärimusmuusika lõikuspeo galakontserdil "Suu laulab, süda rõõmustab". Välja antakse nii aasta albumi Etnokulp kui ka tunnustuspreemiad pärimusmuusika kõrghariduse eriala loojatele ja käimalükkajatele.

Etnokulpide tseremooniat on Eesti pärimusmuusika keskus korraldanud 12 aastat, eelmisel aastal anti välja üheksa kulpi ning aasta albumi laureaat oli Cätlin Mägi ja Torupilli Juss albumiga "Paras paar".