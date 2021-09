Pärimusmuusika keskus tähistab lõikuspeoga Eesti pärimusmuusika kõrghariduse 30. aastapäeva

"Lõikuspeo ajaks peab olema saak salve kogutud ja käes on aeg tehtud tööd kiita," rääkis Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa. "Eesti pärimusmuusika on 30 aasta jooksul näidanud saaki, mis väärib kummardust. Meie muusikute looming on põlvkondade ülene, hinnatud ja armastatud Eestis ning väljaspool. Viljaka pinnase on loonud 30 aastat tagasi loodud kõrghariduse õppeprogramm."

8. oktoobril toimub koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga galakontsert "Suu laulab, süda rõõmustab", mille programm tõstab Noormaa sõnul au sisse pärimusmuusika õpetamise, õpetajad ja õpilased läbi aja. Üles astuvad tuntud ja armastatud kollektiivid nagu Alle-aa, Untsakad, Curly Strings, Villu Talsi ja tudengid, Cätlin Mägi, Raivo ja Krista Sildoja, Juhan Suits ja mitmed teised valdkonna vilistlased ja õppejõud.

Galakontserdil antakse pidulikult üle tänavune ainuke kulp, milleks on aasta pärimusmuusika albumi Etnokulp. Võitja selgub rahvahääletusel, mis toimub 20. septembrist 3. oktoobrini pärimusmuusika keskuse kodulehel folk.ee.

"Kuigi muusika- ja pärimusmuusika sõbrad on varasematel aastatel kogunenud Etnokulbi galale, otsustasime sel aastal muutunud oludest tingituna vaheaasta kasuks ja plaanime traditsioonilised Etnokulbid oma tavapärastes kategooriates anda uuesti välja 2022. aastal," selgitas Noormaa ja lisas, et uut materjali anti aasta jooksul koroonast tingituna vähem välja, kuid soovime oludest hoolimata uut muusikat hinnata, andes välja ühe kulbi, aasta albumi Etnokulbi.

Samas antakse galal välja kolm tunnustuspreemiat Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusika eriala loojatele ja käimalükkajatele. Noormaa sõnul on tänu eriala loomisele professionaalsete pärismusmuusikute pealekasv Eestis järjepidev.

Kahepäevasel festivalil tuleb esmaesitlusele viis värsket albumit Setomaalt Soomeni: Eesti publiku lemmikud Evelin Leima "Austusega esivanematele", Duo Mänd/Krüsbani "AI-TIT TUI-TUI", Tuulelõõtsutajate "Elumere lained" ja Maria Männi "I".

Põhjanaabrite tervitused edastab pärimuspianist Timo Alakotila sooloplaadiga "Timo Alakotila & Piano". Lisaks Alakotilale sõidab Noormaa sõnul lahe tagant külla ka hiiu kandle revolutsionäär Pekko Käppi ning tantsupeo tõmbab käima suvisel Viljandi pärimusmuusika festivalil rahvast eriliselt kõnetanud Mads Hanseni kapell Taanist. Triksterist viiuldaja Johanna-Adele Jüssi ja tema norra sõbrad Bendik Lund Haanshus ja Christo Stangness mängivad lugusid Ilveseorust.

Sügisfestivali meeleolu jätkuks saab näha Eesti Etno ringreise ja Etno Randevuud ning öösiti pöörelda plaadikeerutajate Lauri Tähe, Maris Pihlapi, Elari Ennoki ning Tõnu Tubli ketaste rütmis.

Festival "Pärimusmuusika lõikuspidu" toimub 8-9. oktoobril Viljandi Pärimusmuusika Aidas.

"Kuna tänavuse lõikuspeo staarid on noored, võtavadki kasvulaval õhtuti kohad sisse kõige nooremad pärimusmuusikud, kes oma energiaga kahtlemata peole õiget vunki annavad," lisas Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa ning tutvustas, et festivalil tulevad esmakordselt kokku üle-eestilised pärimusmuusika tudengite välkbändid, kelle seast võib nii mõnigi tulevikunime leida.