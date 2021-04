Duo Ruudul ilmus videosingel "Noore kuu tervitamine"

Duo Ruut avaldas videosingli "Noore kuu tervitamine". Duo sõnul on loo näol tegu Eesti pärimusest inspireeritud loitsuga, mida saadavad kandlehelid.

"Noore kuu tervitamine" on esimene singel suve hakul ilmuvalt lühialbumilt "Kulla kerguseks". Loo salvestas ning viimase lihvi andis Portugali helirežissöör Jose Diogo Neves ning video võttis Manufaktuuri hoone sammastega saalis üles Ako Lehemets, keda seob Duo Ruuduga ka varasem koostöö.

Tulevasele albumile on duo sõnul erinevaid teid pidi jõudmas mitu tervendava toimega lugu. Nii ka loits "Noore kuu tervitamine", mis on sündinud vahetult enne pöördeliste sündmuste algust maailmas eelmisel aastal. "Hoidku need lood siis kuulajal meele rõõmsana ja keha tervena", selgitasid muusikud.

Duo Ruut musitseerib ühel kandlel ja on tegutsemisaja jooksul jõudnud esinema muuhulgas festivalidele nagu, Celtic Connections Glasgows või eksootiline Sharq Taronalari festival Usbekistanis, aga ka minituurile Jaapanis. Ette on tulnud ka koostöösid, näiteks eelmisel nädalal ilmunud NOËPi remix Duo Ruudu loost "Tuule sõnad".

Duo esikalbum "Tuule sõnad" pälvis Etnokulpidel 2020 aasta debüütalbumi tiitli ning Eesti muusikaauhindadel 2021 nomineeriti see nii aasta debüütalbumi kui ka aasta etno/folk albumi tiitlile.