Ansambel Rüüt avaldas uuelt albumilt esimese singli "Toonetuuled"

Värske lugu "Toonetuuled" räägib ansambli sõnul lindude rändamisest ning sellest, mida ammustel aegadel selle kohta arvati. Kuna vanasti ei teatud rändlindude rändamise kohta teaduslikku seletust, siis tundus see, et linnud sügisel kuhugi kaovad ja kevadel justkui eikuskilt ilmuvad, väga kummaline. Usuti, et nad käivad Toonelas, mida põhjarahvad kutsusid teistpoolsuseks. Kevadeti oli tavaks, et enne hommikul õue minemist võeti tükike leiba ja pisteti see suhu, et kaitsta end haiguste ja kurja eest, mis toonelast lindudega kaasa võis tulla. Laul räägibki, kuidas oht meid vahel varitseda võib, aga kuidas ikka jääda terveks ja olla kaitstud.

Ansambel seab järjekorras kolmanda albumiga "Kiriküüt" oma loomingulise suuna fookusesse nii eesti pärimusmuusika salvedest leitud linnu- ja loodushäälte jäljenduste tõlgendamise kui ka nende endi leitud hääled loodusest, sellest võimsast ühisest inspiratsiooniallikast ja toorainest, mis seob neid meie eelkäijatega. Rüüdi kolmas stuudioalbum ilmub oktoobri alguses.

Ansambli liikmed on Maarja Soomre (vokaal, meloodika, kannel), Maili Metssalu (vokaal, viiul), Jaan-Eerik Aardam (vokaal, kitarr) ja Juhan Uppin (vokaal, eesti lõõtspill, kannel).'

"Toonetuuled" teksti autor on Maili Metssalu, heliloojad Maili Metssalu, Maarja Soomre, Juhan Uppin ja Jaan-Eerik Aardam. Album "Kiriküüt" ilmub Saksa plaadifirma Nordic Notes alt.